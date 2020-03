Brock Lesnar et Randy Orton annoncés pour le WWE Raw de la semaine prochaine

Le rééchelonnement majeur pourrait avoir semblé être le plus grand obstacle dans la programmation de la WWE, aujourd’hui. Mais cela n’empêche pas l’entreprise de produire des contenus de divertissement de qualité.

Les promotions sont comme d’habitude élevées autour de la prochaine édition de WWE Raw, la société annonçant un groupe de grandes superstars. L’épisode sur le réseau américain réunira Randy Orton, Drew McIntyre et le champion de la WWE Brock Lesnar.

Drew McIntyre et Brock Lesnar seront là pour promouvoir leur prochain match WrestleMania 36 au cours du championnat de la WWE. Le challenger était debout, la dernière fois que nous avons vu ces deux-là sur WWE Raw.

Deux matchs majeurs de Wrestlemania officiellement annoncés sur WWE Raw

Il a réussi à frapper trois Claymore Kicks sur la Beast Incarnate pour le garder au sol, créant une occasion rare à la télévision. Il devrait donc être extrêmement prudent car Lesnar pourrait chercher à se venger.

Pendant ce temps, Randy Orton sera là pour répondre au défi lancé par le WWE Hall of Famer Edge sur WWE RAW cette semaine. C’était pour un match Last Man Standing à WrestleMania 36 qui a culminé avec leur rivalité passionnée qui a commencé peu après le Royal Rumble PPV 2020.

Breaking: Wrestlemania 36 annulé à Tampa; Aura lieu sur WWE PC

Edge est sur le point de réclamer le rachat après les choses ignobles qu’Orton a faites à lui et à sa femme, Beth Phoenix, au cours des dernières semaines. Il est donc tout à fait approprié que ces deux-là arrivent à exploser dans un environnement sans disqualification.

En parlant de WWE Raw, le centre de performance de la WWE est devenu le nouveau lieu d’enregistrement de la télévision après l’épidémie de coronavirus. L’épisode de la semaine prochaine est toujours prévu pour la Dickies Arena de Fort Worth, au Texas, au moment de la rédaction de cet article. Mais il est probable que le calendrier va bientôt changer.

Résultats bruts de la WWE (16/03/20): Edge, Stone Cold et The Undertaker apparaissent

On s’attend à ce que la WWE RAW de lundi prochain ait également lieu depuis le Performance Center à Orlando en raison de la pandémie de COVID-19, tout comme l’épisode de cette semaine. WWE.com et le site Web de Dickies Arena continuent de faire la publicité de RAW à partir du lieu prévu, et Ticketmaster vend toujours des billets pour le spectacle car aucune annulation officielle n’a été annoncée.

Parallèlement aux apparitions d’Orton, McIntyre et Lesnar, l’arène hôte et le site officiel ont Hall of Famer Edge annoncé pour le prochain WWE RAW. Mais il n’a pas été officiellement ajouté à la série par la WWE comme les trois noms mentionnés. Cet épisode à venir va être l’avant-dernier épisode avant que Wrestlemania ne se produise le 5 avril.