Brock Lesnar et Vince McMahon affrontés à Wrestlemania

La WWE a fait un travail magnifique en retirant WrestleMania 36 selon le calendrier, ce qui ne prive pas les fans de divertissement lorsqu’ils sont pour la plupart dans un état isolé à la maison.

La principale croyance est que les responsables de l’entreprise croient que c’est le moment où WrestleMania était plus que tout nécessaire. Mais certaines des superstars ne devaient pas être satisfaites de cela, dont Brock Lesnar.

Comme l’a rapporté Slice Wrestling, Brock Lesnar n’était pas du tout d’humeur agréable lors des 36 enregistrements de WrestleMania qui ont eu lieu mercredi soir et jeudi soir. Il a évacué les frustrations du président de la WWE, Vince McMahon, qui aurait entendu des enregistrements d’une émission audacieuse au Performance Center d’Orlando, en Floride. Ce n’est pas la première fois que Lesnar est devenu furieux de la décision de la WWE mais la situation aurait pu dégénérer.

Brock Lesnar n’était pas content que Vince McMahon oblige les superstars à assister aux enregistrements alors que la WWE continuait d’avancer avec WrestleMania 36 plutôt que de reporter le spectacle.

Le champion de la WWE a estimé que la cupidité était la «force motrice» derrière WrestleMania de cette année où Vince McMahon se soucie le moins de la santé de chacun. Il a été rapporté plus tôt que les hauts responsables se sont opposés à l’idée d’accueillir WrestleMania en avril, alors que Vince était déterminé à y arriver.

Il a été rapporté que Brock Lesnar a informé WWE Production qu’il voulait filmer son match avec Drew McIntyre au tout début et rentrer immédiatement chez lui. Mais les responsables de la WWE lui ont fait part d’une procédure de tournage stricte et l’ont fait attendre.

Cela a rendu la Bête incarnée furieuse qui est allée à la recherche de Vince McMahon qui, à l’époque, rencontrait d’autres officiels clés de la WWE. Lesnar a demandé à filmer son match plus tôt et a partagé ses pensées sur Vince forçant les stars à être présentes sur le PC pendant cette pandémie de coronavirus. Apparemment, il a également utilisé quelques langues vulgaires pour The Boss.

Voici plus de la source,

“Il y avait aussi un problème avec les bonus d’échelle de rémunération que certaines superstars prendront à cause du fait qu’il n’y a pas de foule mais financièrement Lesnar est riche et le principal désaccord concernait l’émission.” On nous a dit que de nombreuses superstars de la WWE étaient d’accord avec Brock et qu’il était le seul à parler à Vince McMahon sur ce ton et à s’en tirer. »

Le monde pro-catch est polarisé sur la façon dont la WWE mène WrestleMania 36 comme un événement de deux nuits pendant cette épidémie de COVID-19. Certains pensent que c’est beaucoup plus positif alors que certaines stars peuvent montrer ce calendrier difficile comme excuse pour quitter la marque, à l’avenir. Mais la société organise l’émission de spectacles avec une carte emballée et cela semble incontournable sur le réseau WWE, ce week-end.