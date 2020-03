Brock Lesnar pourrait faire face à des restrictions de voyage pour WrestleMania 36

WWE.com

Le paysage mondial actuel évoluant quotidiennement, sinon toutes les heures

base, il semble que la WWE puisse avoir encore plus de problèmes en ce qui concerne

WrestleMania 36.

Déjà, la société a dû déplacer la vitrine de cette année

les Immortels du Stade Raymond James de Tampa à la WWE Performance vide

Centre et plusieurs autres sites à confirmer, et maintenant il y a le très

réelle chance que la participation de certaines superstars à Mania soit durement touchée par les voyages

restrictions.

En particulier, on suppose que les talents basés au Canada

peut ne pas être en mesure de se rendre à WrestleMania. Cela vient en tant que président américain Donald

Trump et le Premier ministre canadien Justin Trudeau mettent en œuvre des plans de fermeture complète

la frontière entre les États-Unis et le Canada pour les voyages non essentiels.

Une personne que la WWE transpire actuellement est le champion de la WWE Brock Lesnar. Paul Heyman’s Beast vit en Saskatchewan, au Canada,

et donc il pourrait se retrouver grandement affecté par ces voyages imminents

restrictions. Bien sûr, Brock doit défendre son titre contre Drew McIntyre

en quelques semaines au Granddaddy of Them All.

Un indicateur plus solide sur la participation de Lesnar à WrestleMania

devrait venir ce lundi. À l’heure actuelle, le multiple champion du monde

devrait apparaître à l’émission Raw de lundi. Si Lesnar est un no-show à ce

événement, alors il semblerait très peu probable qu’il serait en mesure de se rendre à

WrestleMania 36 – avec toutes les restrictions de voyage actuelles ne devraient

s’intensifier au fil des semaines.

Déjà, le duo de Vancouver de Samir et Sunil Singh a déménagé

pour relayer comment les choses pourraient devenir extrêmement difficiles pour tout talent de la WWE

vivant au Canada.

Au moment d’écrire ces lignes, il n’y a aucun mot sur le moment où les États-Unis / Canada

la frontière sera rouverte pour les voyages non essentiels – ce qui pourrait entraîner des

maux de tête parmi les plus hauts gradés de la WWE.