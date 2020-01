Brock Lesnar Vs. Drew McIntyre confirmé pour la WWE WrestleMania 36

WWE.com

Comme confirmé sur Raw hier soir, le vainqueur du Royal Rumble, Drew McIntyre, défiera le championnat WWE de Brock Lesnar à WrestleMania 36 le 5 avril.

Drew a annoncé qu’il ferait face à Lesnar, et non à Universal Champion Bray Wyatt, dans un segment d’ouverture passionné qui a fortement résonné avec la foule en direct. Il a ensuite lancé un défi ouvert. Karl Anderson et Luke Gallows sont sortis, le premier défiant l’auto-proclamé “ Sexy Scotsman ” à un concours de simple, mais McIntyre a décidé de les affronter dans un match avec handicap qui n’a duré que deux minutes.

McIntyre a épinglé Gallows et Anderson (ils ont été couronnés “la meilleure équipe d’étiquettes au monde” il y a quelques mois, rappelez-vous) en même temps. Cela a attiré Lesnar de l’arrière, et un “ meilleur incarné ” en furie a abattu l’Ecossais avec un F5, a détenu l’or et a laissé McIntyre à l’agonie.

Un angle de configuration efficace pour ce qui devrait être une querelle WrestleMania mémorable. Il sera intéressant de voir comment Brock réussit à travailler avec un adversaire plus grand, car il a principalement concouru – et excellé – contre des lutteurs beaucoup plus petits au cours de ses dernières années au sommet. Quoi qu’il en soit, le scénario semble chaud en ce moment.