Comme on l’a vu lors de l’édition de mercredi de AEW Dynamite, Brodie Lee a fait ses débuts en tant que The Exalted One. Quand AEW a envoyé un tweet l’accueillant dans l’entreprise, Lee a répondu ce qui suit:

“Bizarre que vous accueilleriez le loup sur une terre pleine d’agneaux.”

– Brodie Lee (@ThisBrodieLee) 20 mars 2020