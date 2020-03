Brodie Lee dévoilée comme l’exaltée d’AEW

AEW

Le légendaire Exalted One de l’Ordre des Ténèbres est finalement arrivé sur AEW Dynamite hier soir – et son nom est Brodie Lee.

Avec la grande révélation annoncée à l’avance, Evil Uno et Stu Grayson ont frappé le ring pour préparer la foule, incitant Christopher Daniels et Frankie Kazarian de SoCal Uncensored à se lever du ring. CD en avait marre, réitérant sa conviction que The Exalted One était un grand canular et qu’Uno soufflait de l’air chaud, bien qu’il ait rapidement été réduit au silence lorsque l’écran vidéo a enflammé une grande silhouette à capuchon au bout d’un couloir sombre.

Lee a jeté le capot après une courte promo, a promis que l’insolence de Daniels ne resterait pas impunie. Retour à l’arène et la grande Brodie était dans le ring, avec The Dark Order dévastant SoCal Uncensored de manière rapide et brutale, debout alors que Dynamite passait à son segment suivant.

Un début efficace pour Lee, même s’il aurait frappé plus fort devant un public en direct. La situation actuelle est cependant la situation actuelle, et l’essentiel est que l’ancien Luke Harper ait finalement trouvé une nouvelle maison après des mois de purgatoire post-WWE.