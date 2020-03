Brodie Lee fera ses débuts sur le ring sur AEW Dynamite de ce soir

AEW

La semaine dernière, Brodie a été révélée comme Exalted One de The Dark Order, Brodie

Lee fera ce soir ses débuts sur le ring pour All Elite Wrestling.

La page Twitter de l’AEW a publié la vidéo suivante à la mode

l’édition de ce soir d’AEW Dynamite, avec un champion Intercontinental unique

L’arc dans l’anneau de Lee a été confirmé lors de ce package.

À ce stade, on ne sait pas exactement qui sera Brodie Lee

face à face dans son premier concours AEW, bien que la logique suggère que ce sera un déséquilibre

match conçu pour que l’ancien membre de la famille Wyatt ressemble à un dominant

Obliger.

Cody vs. Jimmy a également annoncé pour Dynamite cette semaine

Havoc, Luchasaurus contre Wardlow dans un match de bûcheron, les Lucha Bros contre les

Meilleurs amis dans une bagarre de parking, Kenny Omega défendant la méga AAA

Championnat contre Sammy Guevara, une confrontation face à face entre Chris

Jericho et Matt Hardy, et la perspective de voir Cody rejoindre Tony Schiavone le

commentaire le match de l’American Nightmare est terminé.

Tout comme la semaine dernière, AEW Dynamite de ce soir – et apparemment

tous les épisodes prévisibles de Dynamite – auront lieu à partir d’un ensemble fermé

Jacksonville.