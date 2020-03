Brodie Lee parle à Chris Jericho de la façon dont Vince McMahon l’a traité en coulisses à la WWE

Le lutteur d’AEW et leader de l’Ordre des Ténèbres, Brodie Lee, a récemment été invité sur le podcast Talk is Jericho, où «The Exalted One» et «Le Champion» parlent longuement de l’ancienne superstar de la WWE connue sous le nom de Luke Harper qui passe à la lutte d’élite.

Au cours de l’interview, Lee parle de son passage à la WWE et mentionne comment il a été vu aux yeux de Vince McMahon. Il explique également que les idées ont été rejetées et qu’il a été forcé de faire un accent du sud.

En chemin, Vince McMahon le regarda: “La façon dont je parle, Vince ne voit pas une personne qui me ressemble, parler comme moi. Je ne pense pas qu’il puisse surmonter cela. Il a vu un montagnard de backwoods qui a parlé dans un traîneau du sud. Étant originaire de Rochester et quelque peu éloquent, cela n’a pas fonctionné avec lui. Arn [Anderson], peut-être au détriment, a été l’un de mes plus grands supporters lors des réunions. Arn a même dit: «Je vais arrêter de parler pour vous. Je ne pense pas que cela vous rende service. “J’avais mes partisans, mais pas ceux qui se faisaient entendre. Pas ceux qui étaient prêts à se battre pour moi jusqu’à un certain point. Une fois que je suis tombé dans un rôle, peu importe ce que j’ai présenté, peu importe ce que j’ai montré à quiconque, je ne m’en suis pas creusé pour le public d’un. “

Sur les idées de présentation qui finiraient par être rejetées: “J’ai présenté un tas de choses ou d’angles et d’idées différentes pour changer le personnage et [Vince] ne les achetait tout simplement pas. Je voulais être un collectionneur quelconque. J’adore les tueurs en série, donc je voulais récupérer quelque chose de chaque personne que je battais. Le problème est devenu, je ne battais personne. Je voulais aussi être un monstre intelligent, un monstre intelligent, où je pouvais parler comme je le faisais de manière intelligente et décomposer mes adversaires d’une manière que je ne faisais pas dans la famille Wyatt. Avoir les mêmes allumettes que j’avais et avoir la même apparence, mais aussi intelligent. Presque comme Bruiser Brody. Je ne pense pas qu’il puisse voir cette façon de parler. “

A force de faire un accent du sud: «Je me souviens d’être entré dans son bureau et de lui avoir dit:« Je veux que vous fassiez un traîneau méridional. » Je pense que ça va sonner vraiment faux. “Il dit:” Nous ne voulons pas que ça sonne faux. Rendez-moi service et essayez-le. “Je l’ai fait pour lui et il me dit:” Ouais, je n’aime pas ça. “Je me souviens être sorti et avoir pensé:” C’est parti, ça ne reviendra plus jamais. ” La semaine prochaine, dans le script, c’était spécifique; Luke Harper fait un accent du sud. »

Découvrez la discussion complète de Chris Jericho avec Brodie Lee “Exalted One” de The Dark Order du dernier épisode de son podcast “Talk Is Jericho” ci-dessous.

(H / T à Fightful pour avoir transcrit les citations d’entrevue de Brodie Lee ci-dessus)