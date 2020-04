Brodie Lee parodie Vince McMahon à nouveau sur AEW Dynamite

AEW

Une autre semaine, un autre épisode d’AEW Dynamite mettant en vedette Brodie Lee parodiant Vince McMahon dans le cadre de son nouveau rôle d’Exalted One de The Dark Order.

Le segment de cette semaine a vu Lee s’adresser à quelques-uns des Creepers de l’Ordre. Il a forcé le duo à l’appeler “M. Brodie”, s’est mis en colère quand ils se sont trompés, puis encore plus en colère quand ils n’ont pas récité le nouveau mantra du groupe, “nous sommes un”, à sa satisfaction.

Le deuxième Creeper étouffa un bâillement après que M. Brodie eut jeté un verre contre le mur. Une prolongation de l’éternuement de la semaine dernière a vu Lee réprimander son disciple pour cela, affirmant qu’il ne pouvait pas avoir cette “faiblesse à l’intérieur de ces portes”, ordonnant au pauvre gazon de ne plus jamais bâiller en sa présence.

Ce segment sera probablement aussi source de division que la semaine dernière. Les réactions seront divisées par ceux qui sympathisent avec la situation de Lee et se rallient à chaque fois que AEW prend ces photos, et ceux qui voient le tout comme mesquin, petit et inutile, préférant que tout le monde continue sa vie.

Quoi qu’il en soit, cela fera parler les gens. La situation de «l’Exalté» montre que Lee sait au moins comment faire cela.