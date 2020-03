Brodie Lee prend une photo de Vince McMahon pendant AEW Dynamite (Vidéo)

Lors de l’émission AEW Dynamite de mercredi soir, Brodie Lee (Luke Harper à la WWE) a pris le temps de se moquer de Vince McMahon et de sa haine pour les gens qui éternuent. Comme beaucoup d’entre vous le savent, McMahon n’aime pas éternuer car c’est quelque chose que lui et les autres ne peuvent pas contrôler. Il ne peut pas non plus se tenir debout lorsque les gens éternuent devant lui. De nombreuses superstars passées et présentes sont sorties et ont confirmé ces informations.

Pendant une vignette avant son premier match AEW contre QT Marshall, Lee était en train de dîner avec les membres de Dark Order Alex Reynolds et John Silver. Reynolds a éternué à la table et cela a conduit Lee à s’en prendre à lui. Vous pouvez regarder une vidéo du segment ci-dessous:

Que donneriez-vous pour dîner avec The Exalted One @ThisBrodieLee ..?

TOUT. #JoinDarkOrder #AEWDynamite pic.twitter.com/T7QcNCsZtU

