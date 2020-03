Brodie Lee révèle que Tony Khan lui a donné la possibilité de retarder ses débuts avec AEW

Brodie Lee a discuté de la dernière édition de Talk Is Jericho à propos de ses débuts à AEW et comment Tony Khan lui avait donné la possibilité de retarder les débuts.

La raison en est due aux plans originaux qui prévoyaient qu’il fasse ses débuts dans sa ville natale de Rochester, NY, qui a dû être déplacé en raison du coronavirus. Voici ce qu’il avait à dire:

Ça ne me semblait pas bien toute la journée, je suppose. J’étais très stressé à ce sujet. Plus que je ne le pensais, et pas, je pense, aussi excité ou gonflé que j’aurais dû l’être. Et puis ça s’est passé comme super rapide. Ils sont comme, “Eh bien, le match de tag est dans le ring, vous êtes les suivants.” Et je me disais, “Putain de merde, il est temps de partir.” Et puis c’est quand il a été saisi et j’ai été tout pompé vers le haut. Et comme faire la promo et la façon dont elle est sortie, je me sentais vraiment bien dans tout. »

“Tony m’a envoyé un texto très précis et m’a dit:” Hé mec, si tu ne veux pas faire ça, nous ne le ferons pas. “Et j’ai répondu, je me disais:” Non mec, je suis tout pour Mercredi, dis-moi juste ce que tu as besoin de moi. “Et c’est le truc, j’avais un moyen de m’en sortir si je le voulais, mais je ne pensais tout simplement pas, j’étais enfermé depuis si longtemps, et je pense Je vous l’ai dit la semaine dernière, je veux sortir, je veux faire quelque chose, j’ai besoin d’être créatif, j’ai juste besoin de voler un peu, donc même ce petit peu la semaine dernière était quelque chose. »

«Si je dis que je ne veux pas faire ça, quand est-ce que ça devient OK de recommencer? Ça pourrait prendre des mois. Alors, je ne voulais tout simplement pas être enfermé plus longtemps. “

Ht à 411mania.com pour la transcription.