Broken Matt Hardy fait ses débuts sur AEW Dynamite

AEW

C’est officiel: Matt Hardy est un lutteur AEW.

Ayant laissé son contrat avec la WWE expirer plus tôt ce mois-ci, l’homme de 45 ans a mis fin à des mois de rumeurs et de spéculations en se présentant à la fin de l’émission Dynamite de la nuit dernière à Jacksonville, en Floride, entièrement vêtue de Broken.

Cela est venu après que The Inner Circle ait battu The Elite pour réclamer l’avantage des chiffres lors du match Blood and Guts de la semaine prochaine. Chris Jericho a coupé une promo exubérante, avec le désavantage de quatre sur cinq de ses adversaires, un énorme crochet, bien que Matt Jackson ait un contrepoint. Alors que Vanguard One descendait des chevrons, l’aîné Young Buck a confirmé qu’avec son frère Nick, The Elite avait en effet trouvé un cinquième homme.

Cue: Hardy en haut de l’immeuble, “DELETE!” les gestes, la musique de piano et tout.

AEW a toujours cherché une destination probable pour Matt, qui aurait senti sa créativité étouffée à la WWE. Lord sait comment il s’en sortira dans un match de style WarGames, mais il est déjà revenu au personnage Broken qui a fait de lui un smash viral il y a quelques années et l’a ramené à la promotion de Vince McMahon. Voyons ce que l’un des esprits les plus créatifs de la lutte peut faire en 2020.