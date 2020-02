Bruce Prichard révèle le membre préféré de Vince McMahon au Radicalz

Bruce Prichard de la WWE a récemment pris son podcast, “Something To Wrestle”, pour parler de plusieurs sujets de lutte professionnelle.

Voici les faits saillants:

S’il y avait des discussions sur l’introduction de Rey Mysterio à ce stade:

Pas pour le moment, non. Et il y avait tellement de rumeurs là-bas, je pense qu’il y avait beaucoup de taureaux ** t. Et Rey était l’un de ceux qui avaient une bonne et solide affaire à la WCW qu’il aurait probablement été un idiot de quitter à l’époque. Il avait beaucoup, et il a eu un bon concert, et je ne pense pas que cela appartiendrait à Rey d’être parti à ce moment-là.

Lequel des Radicalz Vince McMahon a le plus aimé après les avoir rencontrés:

Je pense qu’il a préféré Eddie après les avoir rencontrés. Parce que sur le plan de la personnalité, Eddie a activé le charme et je pense qu’il est sorti de là en pensant: “Eddie est mon gars.”

Effacer Benoit de l’histoire après le double meurtre-suicide:

Je pense que c’est la bonne chose à faire. Encore une fois, c’est difficile quand on regarde ce qu’il a fait, comment mesurer sa vie et quand on mesure ce qu’il a fait. C’est – c’est au-delà de l’horrible. Et je ne crois pas que quelqu’un qui fait cela mérite cette reconnaissance. Je ne le fais pas. Je suis d’accord avec ça. C’est – oui, c’est de l’histoire et oui c’est là d’une certaine façon. Nous le couvrons ici. Mais cela ne veut pas dire que je sous aucune forme, que ce soit ou que je cautionne ou – je pense simplement que vous ne commémorez pas quelqu’un qui a fait quelque chose d’aussi horrible et tragique que ce que Benoit a fait.

