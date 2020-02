Bruce Prichard sur Sherri Martel faisant glisser le saphir dans la douche, la forçant à prendre une douche

Bruce Prichard de la WWE a profité de son podcast «83 semaines» pour parler de plusieurs sujets de lutte professionnelle.

Voici les faits saillants:

Sherri traînant Sapphire dans la douche et lui donnant une douche:

Les trucs que Sapphire portait, elle portait tous les soirs. Alors ils luttaient tous les soirs, et Juanita ne prenait pas de douche, et elle porterait exactement les mêmes vêtements. Et Sherri et Juanita ont voyagé ensemble. Et Sherri lui a dit: “Hé, regardez, vous devez laver votre équipement, vous devez laver vos vêtements et vous devez vous baigner.”

Et je pense que Sapphire était juste gêné de prendre une douche dans l’arène devant Sherri, c’est la seule chose à laquelle nous pouvions penser. Et je me souviens que Liz a essayé de faire la médiation un peu, elle m’a demandé de faire la médiation, je ne m’impliquais pas. Et puis Sherri l’a pris sur elle-même, a dit: “Tu ne vas pas te doucher, je vais te mettre sous la douche.” Sherri l’a traînée dans la douche, a allumé la douche et l’a aidée à se baigner.

Elizabeth l’avertissant de l’incident et de la façon dont il a été résolu:

Je me souviens que Liz était venue à l’endroit où Randy et moi nous habillions, elle a dit: «Vous devez entrer ici et arrêter Sherri.» Et je me suis dit: «Quoi?», Dit: «Elle a Sapphire sous la douche et elle a douche et donne une douche à Sapphire. “Randy et moi nous sommes regardés et nous nous sommes dit: [Randy Savage impersonation] “Que voulez-vous exactement que nous fassions?”

Que veux-tu que nous fassions? Je ne vais pas entrer et combattre Sherri. Alors Jack Lanza, qui était l’agent, est entré et a calmé les choses et tout s’est bien passé après. Ils sont montés dans la voiture et ils allaient bien cette nuit-là, mais c’était le cas, Juanita a pris un nouvel équipement, a changé son équipement et l’a lavée à partir de ce moment-là.

