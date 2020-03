Bryce Remsburg: “Jon Moxley a dissuadé Darby Allin de faire un geste dangereux!”

L’arbitre d’AEW, Bryce Resmburg, s’est rendu sur Twitter aujourd’hui, commentant que Jon Moxley a dû dissuader Darby Allin de faire un geste dangereux sur AEW Dynamite l’année dernière. Il a dit,

«Je suis un fan de lutte depuis près de 30 ans et je n’ai jamais vu personne avec l’explosivité et le claquement de @DarbyAllin. Ses matchs sont à guichets fermés au moniteur pour le groupe démographique de Bryce. Cela étant dit, je me suis une fois assis dans un vestiaire à Indianapolis et j’ai écouté Jon Moxley parler à Darby d’un geste particulièrement dangereux. JON MOXLEY a parlé à quelqu’un d’un mouvement DANGEREUX. “Ne pas essayer d’écraser la vision artistique de quiconque, mais sheesh” – Mox. “

Chaque fois que je passe @ tonyschiavone24 – dans une salle, au bord du ring, dans un hôtel – il me dit ceci: «N’oublie jamais qui tu es. Vous êtes Bryce f *** ing Remsburg. “

Tony Schiavone règne. Je ne laisserai personne dire un mot sur lui en ma présence. #AEWDynamite

– Bryce Remsburg (@dabryceisright) 26 mars 2020

Je suis un fan de lutte depuis près de 30 ans et je n’ai jamais vu personne avec l’explosivité et le claquement de @DarbyAllin. Ses matchs sont à guichets fermés au moniteur pour le groupe démographique de Bryce.

– Bryce Remsburg (@dabryceisright) 26 mars 2020