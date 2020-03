BT Sport lancera une nouvelle promotion Drew McIntyre / WrestleMania demain, et plus encore

BT Sport publiera demain une nouvelle promo WrestleMania avec Drew McIntyre. McIntyre a dit:

«J’ai toujours été inspiré par @theslystallone dans Rocky et sa préparation pour Drago dans la neige russe. Bien sûr, je dois continuer ma formation #WrestleMania pour retourner dans les hautes terres écossaises glaciales et enneigées… dans mon équipement de lutte pour me préparer à Brock Lesnar. »

