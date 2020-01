Bubba Ray Dudley félicite Bianca Belair pour sa performance Rumble

Dans le dernier épisode de The Bump de la WWE, l’ancienne superstar de la WWE et le Hall of Famer Bubba Ray Dudley (alias Bully Ray) sont apparus dans l’émission et ont partagé ses réflexions sur Royal Rumble 2020. Il a félicité Bianca Belair comme la principale vedette du Royal Rumble :

Dudley sur Bianca Belair et Charlotte remportant le Rumble:

«Deux mots, Bianca Belair. Boom, c’est fait. À plus. Écoutez, Charlotte a gagné et Charlotte, pour moi, est au sommet de la chaîne alimentaire en ce qui concerne les femmes. Charlotte, pour moi, mieux que certains des hommes. Sérieusement, Charlotte est la vraie affaire, car comme Charlotte a été une athlète toute sa vie. Son niveau et ses capacités athlétiques, pour moi, sont supérieurs et c’est ce qui la rend si bonne. Pour être vraiment, vraiment bon dans ce que nous faisons, vous avez besoin d’une réelle capacité athlétique, et elle l’a eu toute sa vie.

Je me souviens de Ric [Flair] raconter des histoires sur Charlotte avec le volley-ball, le football, peu importe l’enfer qu’elle a joué, l’athlétisme, pour que vous puissiez voir qu’elle a l’équilibre. Elle maîtrise sa capacité athlétique. Je ne suis pas choqué que Charlotte ait gagné. Un peu attendu, non? Elle est tellement bonne, mais Bianca Belair, une trentaine de minutes là-dedans. L’étoile n’est même pas le mot. Dès la minute où elle sort, de la promenade, au regard, en faisant tournoyer ses cheveux, elle sait qu’elle en a “. Et si elle sait qu’elle l’a”, je sais qu’elle l’a. “

Bubba Ray Dudley sur la façon dont vous n’avez pas besoin de gagner pour vous faire un nom:

“Vous n’avez pas nécessairement besoin de gagner pour être la personne dont nous parlons ici. Comme, je n’ai jamais eu besoin d’être dans l’événement principal. J’avais juste besoin d’être dans le match dont vous parlez quand vous rentrez chez vous. Et c’est toujours comme ça que je l’ai vu. Je fais partie de votre émission et vous me demandez: «Women’s Royal Rumble». Qu’est-ce qui vous a marqué? »Pas le gagnant. Bianca Belair. »»

Dudley explique pourquoi peu importe où il a été réservé sur la carte:

“Non, tu me mets en premier, tu me mets en dernier, je vole la vedette. Suis ça. C’est ainsi que je le vois. C’est ainsi que D-Von et moi avons toujours regardé les choses. Ce n’est pas de l’ego. Ce n’est pas de la pompe et des circonstances. C’est ce lecteur. Si je suis dans l’émission, je donne tout. Pourquoi est-ce que je donne tout pour moi? Parce que si tout le monde a payé pour la meilleure performance de Dudley qu’ils peuvent obtenir, et si vous ne pouvez pas la suivre, c’est votre faute. “

Dudley sur la performance de Beth Phoenix:

“Guerrier. C’est une guerrière, mais je ne suis pas choquée. Comme tout le monde, “Oh mon dieu! Beth! »* Bubba hausse les épaules * Je ne suis pas choquée. C’est une guerrière. Elle est, vous savez, une vraie affaire. Elle a été éclatée et continue tout simplement. J’ai dit lors de mon émission à mon co-animateur, mon co-animateur Dave LaGreca, j’ai dit: «S’ils essayaient même d’arrêter ça», je pense qu’elle aurait juste paré l’arbitre, et c’était tout. Elle est définitivement une guerrière et un général d’anneau. C’est bon de l’avoir là-dedans. “

Ses réflexions sur Shayna Baszler:

«Je vois un avenir très brillant pour Shayna Baszler. Quand je vois Shayna, je vois un dur à cuire. Quand je vois Bianca Belair, je vois la superstar de la WWE. Et il y a beaucoup d’autres femmes qui se démarquent vraiment. Je veux dire que vous venez d’évoquer – je veux dire Rhea Ripley. Mec. Son look, sa stature, sa présence, me rappelle-t-elle – qui était-ce dans le dernier film de Mad Max? Charlize Theron avec ce look? Elle ressemble à un dur à cuire. »

