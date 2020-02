Buddy Murphy fait l’éloge de Roman Reigns et parle à Seth Rollins de l’approcher avec une idée stable

Le champion de la WWE RAW Tag Team Buddy Murphy a récemment été interviewé par talkSport pour discuter de plusieurs sujets de lutte professionnelle.

Voici les faits saillants:

Louant les règnes romains:

Oui, c’était génial d’être dans cette position. Tout d’abord, avec le match romain et le fait d’être mêlé à lui – Roman était génial de travailler avec. Il m’a en quelque sorte laissé y mettre ma propre touche. C’était plus un match de Buddy Murphy, pour ainsi dire. Je sais que beaucoup de gens dans la communauté de lutte Internet donnent beaucoup de haine à Roman, “il ne peut pas lutter” et peu importe – Roman est l’un des meilleurs lutteurs du monde et vous pouvez marquer ma parole là-dessus.

Et j’ai l’impression qu’il a ouvert beaucoup de nos yeux pour qu’il puisse faire un match et rester avec moi, pour ainsi dire. Je sais que beaucoup de gens disaient que je traînais avec Roman et c’était l’idée, mais Roman a accroché avec moi! Nous avions une grande chimie ensemble et je le combattais tous les jours de la semaine. Même chose avec Daniel Bryan. Bryan est évidemment un peu plus petit que Roman et a eu cette expérience indépendante comme moi, mais c’était tout simplement génial d’y entrer et de tout mélanger avec eux. Je le referais n’importe quel jour.

Rejoindre Seth Rollins et The Authors Of Pain dans une nouvelle écurie sur RAW:

C’est assez réel ce que vous voyez dans le sens où je respecte beaucoup Seth. Je suis son disciple, ou son disciple, ou tout ce que vous voulez appeler et il y a beaucoup à apprendre de lui. C’est une dynamique vraiment amusante qui, je pense, peut conduire à de bons scénarios et travailler aux côtés d’AOP, travailler avec Seth dans le ring est super aussi.

Seth m’a approché à ce sujet, oui. J’étais très excité d’avoir une histoire à laquelle mordre les dents parce que je sais que je peux aller là-bas et jouer. Je l’ai prouvé et j’ai volé de très nombreux spectacles auxquels j’ai participé, mais l’aspect du personnage et la connexion avec les fans est quelque chose sur lequel vous voulez toujours travailler. C’est l’occasion idéale pour cela.

