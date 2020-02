Buddy Murphy: “Paul Heyman me voit comme le prochain visage potentiel de RAW!”

Lors d’un récent entretien avec Espion numérique, Buddy Murphy a commenté travailler en étroite collaboration avec Paul Heyman, être fan de Heyman en grandissant, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

En travaillant avec Heyman: «Travailler avec Paul est génial. Paul, pendant mes jours NXT où nous nous sommes rencontrés à l’origine, m’a donné de belles paroles. Ensuite, j’ai été repêché sur 205 Live puis sur Smackdown et je me suis retrouvé un peu perdu sur Smackdown sans réelle direction et Paul a décidé que je serais un bon candidat pour sa marque, le prochain visage de Raw. C’était génial de s’asseoir à côté de lui, d’apprendre de lui et de simplement réfléchir à tout. C’est une expérience formidable et j’ai beaucoup de chance d’être repêché là-bas. »

En étant fan de la croissance de Heyman: «Il a été une grande partie de mon enfance. J’ai regardé et admiré tout le monde que j’ai vu à la télévision. Donc, travailler côte à côte avec lui est génial. »