Cain Velasquez et Ronda Rousey visitent le siège de la WWE

Twitter, @cainmma

Cain Velasquez et Ronda Rousey étaient hier au siège de la WWE à Stamford, Connecticut, alimentant la spéculation selon laquelle le duo était là pour des discussions sur leur avenir avec la promotion.

Velasquez a posté ce qui suit sur Twitter hier: –

Aucun d’eux n’a l’air habillé pour du matériel promotionnel, d’où le bavardage.

Les deux anciennes stars de l’UFC sont actuellement dans les limbes. Cain avait précédemment annoncé sa participation au Royal Rumble 2020, mais la WWE ne l’a pas réservé pour le combat, bien qu’il pense qu’il ait passé une grande partie de l’année à s’entraîner au Performance Center en prévision de son retour éventuel. Son dernier match a eu lieu au Crown Jewel 2019 en octobre dernier, quand il a repris sa rivalité avec Brock Lesnar dans un combat bref et vif qui ressemblait plus à du MMA travaillé qu’à un match de style WWE traditionnel.

Rousey, quant à lui, a été exclu d’une apparition de WrestleMania il y a 36 mois. Elle a récemment déclaré aux médias que si elle revenait à la WWE, ce serait à temps partiel, car l’horaire légendaire de la route l’a épuisée. Les plans changent, cependant, et on pourrait imaginer qu’une offre à gros prix pourrait la ramener au cercle carré plus tôt que tard.