Candy Cartwright partage une photo de baiser

Le nom de la superstar de la WWE, Matt Riddle, s’est impliqué dans le mouvement #SpeakingOut, le mois dernier. Il a été accusé de inconduite sexuelle par le lutteur indépendant Candy Cartwright qui l’a accusé d’être un harceleur.

Elle a également mentionné comment Jedusor l’a une fois forcée à faire du sexe oral juste pour qu’elle puisse éviter de devenir physique avec lui. La partie importante est que la WWE le garde sur la télévision SmackDown.

Ces derniers temps, la WWE a déjà renvoyé quelques noms de leur liste, mais étonnamment, Matt Riddle n’a pas subi de retombées pour ses fautes passées. Il a plutôt déclaré qu’une ordonnance de protection était en cours de jugement sous la forme d’un procès en diffamation qui a été exécuté.

L’avocat de Jedusor l’a confirmé plus tard via une déclaration officielle sur la question, tandis que la WWE en a également publié une pour être stricte à ce sujet.

Fondamentalement, ils essaient de construire une théorie tandis que Candy Cartwright est celle qui harcelait Matt Riddle pour le moment. Apparemment, c’est elle qui traquait le nouvel entrant de la liste SmackDown. Mais de temps en temps, Candy est faire ressortir plus de preuves ce qui prouve que The Original Bro pourrait cacher quelque chose.

Un fan a commenté une vidéo de Matt Riddle de SmackDown disant « c’est malade » et comment il est toujours à la télévision WWE. Un autre fan a répondu en disant:

« Apparemment, Matt a apporté pas mal de preuves à la WWE que cette femme le traquait depuis un certain temps, notamment en lui faisant changer de numéro plusieurs fois. Et de toute évidence, ils en étaient conscients depuis avant qu’il ne signe quand ils l’avaient initialement recherché. «

Candy Cartwright a remarqué ce tweet sur Matt Riddle présentant «pas mal de preuves». Alors, elle est venue avec un de ses propres morceaux de preuve. Elle a partagé une photo d’elle embrassant l’ancien champion de l’équipe NXT Tag. Elle a affirmé que la photo avait été prise le 19 mai 2019 à 10 h 48 alors qu’elle faisait la déclaration,

« C’est fou. Cela fait deux semaines et je reçois toujours des messages / menaces de haine et je vois des choses comme ça. Si je «traque depuis des années», pourquoi est-ce à partir de 2019? Cela a également été pris après que je suis allé le voir sur une boucle nxt et il m’a obtenu des billets pour deux spectacles. »

Auparavant, Cartwright a partagé des captures d’écran de Matt Riddle DM-ing pour la rencontrer. Elle a également mentionné que la femme de Jedusor était au courant de tous ces événements de sa vie. Cela étant dit, il sera intéressant de voir comment la situation se déroule. Jedusor devrait obtenir un coup de pouce à la WWE, car il se serait probablement engagé dans une querelle avec le roi Corbin.