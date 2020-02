Carmella commente sa séparation avec R-Truth, et plus encore

Lors d’une récente interview avec BT Sport, Carmella a commenté qu’elle et R-Truth étaient séparés lors du repêchage de la WWE l’année dernière. Elle a noté qu’elle lui manquait de faire équipe avec lui car ils étaient devenus de très bons amis. Dit-elle,

«Augh, il me manque! Et vous savez, on m’a beaucoup demandé aujourd’hui, vous savez, “Êtes-vous contrarié de ne plus être avec lui?” Je me dis “Bien sûr, je suis si triste”. nous avions tellement plus que nous aurions pu faire. Pour moi, ça ne vieillissait pas. Je me sentais comme, mec, on aurait pu prendre ça et courir avec pendant longtemps. Cependant, je me sens juste comme, maintenant, je suis excité quand l’occasion se présente à nouveau. Comme, évidemment, en ce moment, c’est Lacey et Bayley, et Mandy et Sonya ont enfin une opportunité, et je pense que c’est génial. Mais quand c’est à nouveau mon temps, comme, cool. J’ai fait la comédie mais je suis prêt à y retourner et à prouver ce que je peux faire.

Mais sans Truth – man, cette dernière année aurait été si ennuyeuse. Nous étions en quelque sorte juste jetés ensemble et ce n’était pas une chose qui devait être quoi que ce soit. Et nous venions d’avoir une chimie instantanée et nous étions juste connectés. Et il est devenu l’un de mes amis les plus proches et c’est un artiste tellement incroyable. »

Nous voulons enregistrer pour déclarer que nous manquons également de voir @CarmellaWWE et R-Truth ensemble 😭 # WWEonBT pic.twitter.com/iNPfytNnW2

– WWE sur BT Sport (@btsportwwe) 5 février 2020