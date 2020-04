Carmella, Graves & Bobby Lashley détectés avec un coronavirus

La WWE a poursuivi ses enregistrements habituels au cours d’une pandémie de coronavirus au Performance Center à Orlando, en Floride. Ce fut un geste appréciable de la part de la perspective de la société qui voulait divertir ses fans alors qu’ils étaient en phase de verrouillage. Pendant ce temps, le virus a considérablement affecté la WWE, qui a continué à héberger Wrestlemania, conformément au calendrier d’origine.

Trois superstars auraient été affectées par le virus mortel qui a affecté les programmes de la WWE, dans une certaine mesure. Selon The Dirty Sheets, Bobby Lashley, Corey Graves et Carmella ont été confirmés que les superstars de la WWE recevaient un diagnostic de coronavirus.

Des noms comme Rey Mysterio, Dana Brooke, Murphy, The Miz, Kairi Sane, Roman Reigns et d’autres ont choisi de rester à la maison dans l’isolement pour éviter les conséquences.

Beaucoup se sont demandé pourquoi Carmella n’était pas programmée pour travailler dans le match pour le titre féminin de Smackdown à Wrestlemania 36 où Bayley défend contre plusieurs adversaires. Selon certaines sources, Carmella est celle qui a souffert le plus du coronavirus.

Elle réside avec son petit ami, Corey Graves, ce qui a également conduit à son absence. Nous ne l’avons donc pas vu sur la table des commentaires de Smackdown sur FOX ces dernières semaines.

Bobby Lashley aurait battu le coronavirus et travaillé aux enregistrements de WrestleMania 36 la semaine dernière, où il avait un match contre Aleister Black.

Il a dû rester dans un état de quarantaine après son retour de la tournée promotionnelle de la WWE en Afrique du Sud, c’est pourquoi il n’a pas pu apparaître sur Raw pour construire son match contre Black. Mais il a fait preuve de résilience chez les vétérans en revenant jouer lors du plus grand événement de l’année.

La source a fourni une mise à jour détaillée de la situation en déclarant ce qui suit,

“Il est étrange qu’ils soient interdits sur leurs propres plateformes de médias sociaux et soient invités à répondre aux questions des médias.

C’est comme si Vince pensait que c’était personnel pour lui et qu’il se querellait avec un virus invisible – comme c’était WWF contre WCW, mais à la place, c’était WWE contre COVID.

C’est surtout pour ceux qui sont malades, qu’ils doivent le cacher au monde, plutôt que d’être des modèles et d’encourager les gens à adhérer aux directives.

En tant qu’employé, je trouve que la gestion par la WWE de toute cette situation est à la fois embarrassante et honteuse. Je vous garantis également de parler à d’autres gars, certaines superstars vont faire semblant de ne pas être malades et de travailler – simplement pour rendre grâce à ce fou certifié. “

Lors d’une récente interview avec Variety, Stephanie McMahon a veillé à ce que la WWE prenne des mesures de sécurité pour ses talents pendant cette pandémie de coronavirus.

Si quelqu’un a une température de 100,4 degrés, on lui demande de partir. De plus, chacun des employés doit subir un examen médical avant d’entrer dans le Performance Center. Les lignes directrices émises sont strictement respectées et respectent la santé et la sécurité de notre équipage.