Carte de chambre d’élimination mise à jour: confirmation du deuxième match de chambre

La WWE a une carte mise à jour pour Elimination Chamber après l’épisode de Smackdown de cette semaine. Vous pouvez voir la carte mise à jour ci-dessous:

* Match de chambre d’élimination pour le match de championnat de Raw Women à WrestleMania Shayna Baszler contre Ruby Riott contre Natalya contre Sarah Logan contre Liv Morgan contre Asuka

* SmackDown Tag Team Championship Elimination Chamber Match: The Usos vs Robert Roode and Dolph Ziggler vs Heavy Machinery vs Lucha House Party vs. The New Day vs. John Morrison and The Miz

* Match de handicap WWE Intercontinental Championship: Cesaro, Sami Zayn et Shinsuke Nakamura contre Braun Strowman

Elimination Chamber se déroule le 8 mars au Wells Fargo Arena de Philadelphie, Pennsylvanie et est diffusé en direct sur WWE Network.

