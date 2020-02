Carte de match, aperçu et prévisions de la WWE Super Showdown 2020

Le premier événement PPV mondial de 2020 est prévu cette semaine alors que la WWE fait son retour au Royaume d’Arabie saoudite pour accueillir Super Showdown. La carte de match de l’émission contient deux énormes matchs de championnat qui pourraient changer le teint de Wrestlemania 36.

Deux temps partiels, Goldberg et Brock Lesnar sont les têtes d’affiche de l’émission dans ces matchs tandis que les titres par équipes seront également en jeu. De plus, un match gant sera attendu pour déterminer le tout premier vainqueur du trophée Tuwaiq. La grande soirée sera diffusée en Inde via WWE Network et Sony Networks à partir de 23h30 avec un pré-show de 2 heures, avant le show principal.

Spoiler pour le match du Main Event de la WWE Super Showdown 2020

Découvrez la carte du match ainsi que les prédictions de Super Showdown qui a lieu à la Mohammed Abdou Arena du Boulevard à Riyad, en Arabie Saoudite.

Match des titres par équipe RAW

The Street Profits contre Seth Rollins et Murphy (c)

Il est bon de voir de nouveaux noms contre l’écurie dirigée par Monday Night Messiah de la WWE pour les titres par équipe. Au moins, nous pourrions voir un nouveau match à Super Showdown. Mais cela ne garantit pas du tout un changement de championnat. Avec Wrestlemania juste au coin, il n’y a aucun moyen que Rollins perde son élan. Il est le nom le plus fort présent sur la liste de Raw et son statut restera ainsi même après la saison saoudienne. Les Street Profits doivent faire un long chemin pour ramasser les médailles d’or.

SmackDown Tag Team Titles Match

John Morrison et The Miz contre le nouveau jour (c)

Depuis son retour à la WWE, John Morrison a apporté un sacré élan avec lui ainsi que pour son partenaire d’équipe, The Miz. Ils sont invaincus depuis des semaines et nous pouvons voir un changement de titre imminent dans la division par équipe de Smackdown. Miz et Morrison devraient capitaliser sur leur séquence moyenne pour vaincre l’équipe d’étiquettes la plus vétéran présente à la WWE. Ce serait une autre récompense dans la carrière de l’équipe de talons au WWE Super Showdown.

Match de titre féminin SmackDown

Naomi contre Bayley (c)

Auparavant, ce match aurait eu lieu à Wrestlemania 36, ​​qui a maintenant été pré-programmé pour Super Showdown. Bayley a montré des qualités de talon absolument excellentes pour s’en tenir à son long règne de titre féminin Smackdown et cela devrait rester ainsi. Naomi vient de rentrer d’une pause et devrait attendre parfois avant de ramasser l’or, encore une fois. Bayley est susceptible de défendre sa ceinture contre des noms plus forts comme Sasha Banks lors du “show of shows” et nous ne voyons certainement pas la WWE mettre fin à son règne de titre à Super Showdown, bien que celui-ci soit un concours historique.

Match de gantelet pour le trophée de la montagne Tuwaiq

AJ Styles, R-Truth, Rey Mysterio, Bobby Lashley, Erick Rowan, Andrade Champion de la WWE des États-Unis

Sans l’ombre d’un doute, AJ Styles est le favori incontesté pour remporter ce premier match Gauntlet pour le trophée Tuwaiq. Cette victoire servirait de tremplin pour le match de rêve de Styles contre The Undertaker à Wrestlemania. L’angle a déjà commencé sur WWE Raw et le Phenomenal One présenterait cette réalisation de Super Showdown pour appeler le Deadman pour un combat historique de Wrestlemania le 5 avril.

Match de cage en acier

King Baron Corbin contre Roman Reigns

La querelle étirée sur Smackdown doit se terminer par ce match de cage en acier qui irait en faveur de Roman Reigns. C’est cette période de l’année où Vince McMahon veut mettre ses noms préférés de la plus grande manière possible en gardant à l’esprit Wrestlemania. Par conséquent, The Big Dog mettra Corbin à terre, obtenant une fois pour toutes une victoire dominante. Par la suite, il est susceptible d’entrer dans la Chambre d’élimination et de gagner une place principale à la vitrine des immortels.

Match titre WWE

Ricochet contre Brock Lesnar (c)

Pas beaucoup de prédiction nécessaire pour ce combat de Super Showdown qui racontera une histoire de David contre Goliath. Contrairement à la vraie histoire, celle-ci serait complètement unilatérale, tout le long. Brock Lesnar remportera une victoire complètement dominante dans un match qui pourrait durer une minute. À ce stade, Ricochet est à peine un match contre The Beast et il n’y a aucun moyen, il pourrait retirer un choc.

Match de titre universel WWE

Bill Goldberg contre «The Fiend» Bray Wyatt (c)

L’événement principal potentiel de WWE Super Showdown décidera également du sort de l’événement principal Wrestlemania. Alors que The Fiend est un grand favori à conserver contre Goldberg et à défendre sa ceinture contre Roman Reigns lors du plus grand événement, il pourrait y avoir un choc. Vince McMahon considère Goldberg comme un plus gros tirage en ce qui concerne Wrestlemania et, par conséquent, The Myth pourrait finir par remporter le championnat universel pour la deuxième fois de sa carrière. Cela étant dit, ce match se tient 50-50 à ce stade en recherchant l’attention des fans.