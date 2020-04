Carte de match complet WWE Wrestlemania 36, ​​aperçu et prévisions

WrestleMania est hébergé de la manière la plus étrange cette année au milieu d’une épidémie de coronavirus. Alors que tous les magasins de sport et de divertissement ont fermé des spectacles dans le monde entier, la WWE est la seule entreprise à avoir continué à produire du contenu. Ainsi, nous obtenons une version enregistrée de WrestleMania pour la première fois.

Rumeur Killer sur disponible WWE Wrestlemania 36 Spoilers sur Internet

Des noms de renom tels que Brock Lesnar, Goldberg, The Undertaker et Edge seront en action pour que la nuit reste inoubliable. Bien qu’il n’y ait pas d’audience en direct dans l’arène, nous nous attendons à ce que des millions de personnes regardent le WWE Network. Ce serait une expérience unique lorsque les grands noms de la liste de la WWE se produiront dans une arène vide qui est le WWE Performance Center à Orlando, en Floride.

Cela étant dit, consultez la carte de match prévue de WrestleMania 36 aux côtés des prévisions attendues,

Match titre WWE

Drew McIntyre contre Brock Lesnar (c)

Comme l’a déclaré le challenger à de nombreuses reprises, les fans pourraient se révolter s’il ne finissait pas par remporter le titre de la WWE à WrestleMania 36. Drew McIntyre n’obtiendra pas cet avantage grâce au soutien des fans lors de la compétition à WrestleMania 36 mais ces derniers temps, non on a été plus dominant contre la Bête incarnée que lui. Étant donné que Lesnar entrera dans une pause après «Mania, les chances sont assez élevées que nous couronnions un nouveau champion sous la forme de McIntyre.

Match de titre universel WWE

Braun Strowman contre le Temple de la renommée de la WWE Bill Goldberg (c)

L’insertion soudaine de Braun Strowman en remplacement de Roman Reigns n’a aucun sens pour ce match de l’événement principal de Wrestlemania. La WWE n’a montré aucun angle de scénario qui minimise le potentiel de cette confrontation gigantesque. Considérant que Goldberg est un personnage protégé, il est impossible que Strowman sorte vainqueur de ce combat. Cependant, s’il est prêt à prendre une pause après ce match, le monstre parmi les hommes aurait la chance de remporter son premier championnat universel.

Match de titre féminin WWE NXT

Charlotte Flair contre Rhea Ripley (c)

Pour la première fois, un championnat de la division NXT sera défendu à l’étape la plus prestigieuse de toutes. De plus, deux des compétitrices les plus féroces verront les cornes s’enclencher, ce qui en fait un match incontournable pour les fans de lutte pro. En fin de compte, cela semble être un bon plan du point de vue de la WWE de mettre la marque NXT en utilisant The Queen au premier plan. Rhea Ripley est la favorite pour finir par gagner ce combat et envoyer un message selon lequel les stars de NXT ne sont pas moins que les stars principales.

Match pour le titre RAW féminin

Shayna Baszler contre Becky Lynch (c)

Ce fut le seul match WrestleMania qui a été prévu il y a des mois et qui est parfaitement exécuté. Une querelle intense entre ces deux superstars promet que celle-ci sera un match extrêmement physique, peut-être aussi l’un des principaux événements de la série. Shayna est clairement la favorite pour remporter la victoire en gardant sa séquence de victoires intacte. Mais la WWE pourrait choquer le monde en la laissant retenir pour étirer la querelle, peut-être.

Match éliminatoire mortel à 5 ​​voies pour le titre féminin de SmackDown

Lacey Evans contre Sasha Banks contre Naomi contre Tamina Snuka contre Bayley (c)

La rencontre de singles initialement prévue à WrestleMania entre Sasha Banks et Bayley a été convertie en Fatal-5-way afin que certaines des superstars de SmackDown Women puissent être utilisées. Après une longue course au titre, la course au titre de Bayley devrait se terminer ici aux mains de Sasha Banks qui devrait organiquement lancer la querelle très attendue entre ces deux femmes au sujet du titre féminin de SmackDown.

Match des titres par équipe RAW

Angel Garza et Austin Theory contre The Street Profits (c)

La composition a été finalisée pour ce match après beaucoup de réflexion. Le champion des États-Unis, Andrade, devait initialement faire équipe avec Garza, ce qui aurait pu favoriser les challengers. Les deux jeunes sont des visages prometteurs sans aucun doute, mais ce n’est pas le bon moment du tout pour s’emparer des championnats sans trop d’accumulations. Les bénéfices de rue sont presque garantis pour sortir du match en conservant leurs titres.

Alexa Bliss taquine une tenue à thème spécial pour la WWE Wrestlemania 36

Match des titres par équipes féminines de la WWE

Nikki Cross et Alexa Bliss contre Asuka et Kairi Sane (c)

Les Kabuki Warriors ont eu le règne le plus long avec les titres féminins par équipes, mais elles n’ont pas pu conserver le prestige de ces ceintures car elles les ont à peine défendues ces derniers mois. Cela étant dit, il est temps pour eux de laisser tomber les ceintures et qui mieux que de les ramasser que Alexa Bliss et Nikki Cross. Ces deux-là ont eu une course solide avec des championnats d’étiquettes en 2019 et ils devraient répéter la même chose dans leur deuxième course à partir de WrestleMania, car ces deux-là se sont transformés en babyfaces authentiques.

Match de titre intercontinental WWE

Daniel Bryan contre Sami Zayn (c)

Daniel Bryan est de retour sur la photo du titre de la mi-carte, ce qui permet de figurer de manière significative dans la carte WrestleMania. Sami Zayn ne pouvait pas s’attendre à avoir un meilleur adversaire que peut-être le lutteur le plus technique de la liste, ce qui garantit également qu’un changement de titre est évident. À moins que Bryan ne se libère peu de temps après WrestleMania pour donner de la compagnie à sa femme enceinte, Brie Bella, il sort de WrestleMania en tant que nouveau champion IC.

Match de classement à triple menace pour le match des titres par équipe de SmackDown

Le nouveau jour contre les Usos contre John Morrison et The Miz (c)

Chaque fois qu’un match de classement est organisé dans la programmation de la WWE, l’excitation devient plus grande pour l’univers WWE car ils adorent ce type de match de gadget. Avec trois équipes de vétérans en compétition dans ce concours, il y aura du chaos partout sur le ring à Wrestlemania. En fin de compte, nous pensons que The Miz et Morrison resteront debout, car un changement de titre fréquent n’est pas nécessaire dans la division des balises, à ce stade. Le statut de chaîne de New et The Usos sera protégé car ils ne seront pas épinglés ou soumis lors de la perte du combat.

Gagnant potentiel révélé pour Edge Vs. Randy Orton à la WWE Wrestlemania 36

Dernier homme debout

Edge contre Randy Orton

Le meilleur scénario en cours pour WrestleMania 36 était entre deux des vétérans les plus fiables de l’histoire de la WWE. Cela va produire ce match de gadget qui serait brutal par tous les moyens. La rivalité est extrêmement personnelle entre ces deux-là, ce qui forcera Edge et Randy Orton à aller le plus loin possible pour gagner le match. Edge devrait être le gagnant, car il est le bébé qui a besoin de vengeance. Étant un Last Man Standing Match, Orton sera protégé car il ne sera pas épinglé par son adversaire.

AJ Styles révèle les règles du match de Boneyard contre Undertaker à la WWE Wrestlemania

Match de Boneyard

The Undertaker contre AJ Styles

Un autre concours physique se déroulera entre ces deux superstars qui se préparent pour ce match de rêve. Un match Boneyard ne comportera aucune règle qui sera contestée selon la règle de non-disqualification. The Undertaker est le favori dans ce type d’environnement, mais les OC pourraient légalement aider les styles à utiliser la stipulation. À ce stade, la prédiction est que Styles utilisera ses pitreries moyennes pour vaincre Undertaker afin de s’assurer qu’il obtienne un nouveau personnage, en allant de l’avant.

Révélé: la WWE a des plans spéciaux pour John Cena Vs. Le démon à Wrestlemania

Firefly Fun House Match

John Cena contre «The Fiend» Bray Wyatt

Un autre premier match de gadget va être organisé à WrestleMania avec une intensité si élevée. Wyatt a déjà perdu son match de WrestleMania 30 contre Cena, ce qui le maintient concentré plus que jamais. Cette fois, le match se déroulera autour des ensembles Firefly FunHouse, ce qui signifie que Wyatt aura le dessus. Donc, à la fin, The Fiend obtiendra la grande victoire pour retrouver son statut fort tandis que John Cena retournera à Hollywood.

Kevin Owens contre Seth Rollins

C’est le match sous-estimé de la carte WrestleMania 36 qui livrera dans toute la mesure. Owens et Rollins ont été engagés dans cette rivalité profondément personnelle qui s’est coûtée dans plusieurs autres matchs. Maintenant, il est temps de régler les différences, une fois pour toutes. Les deux hommes ont des chances similaires de s’imposer comme vainqueur une fois la poussière éliminée. Il sera donc intéressant de voir lequel de ces hommes ramasse le gros W.

Elias contre le roi baron Corbin

Celui-ci peut être considéré comme un match de remplissage de SmackDown juste pour s’assurer que ces deux mid-carders ont une chance de participer à WrestleMania. Pour insérer la compacité dans cette querelle, un angle a été montré sur SmackDown où Corbin a jeté Elias du haut des gradins pour le blesser. Cela signifie que le Drifter viendra se venger de Corbin, ce qui fait de lui le favori actuel pour remporter la victoire.

Bobby Lashley contre Aleister Black

Deux des concurrents extrêmement physiques de Monday Night Raw entreront en collision au WrestleMania 36. Ce match serait ravissant aux yeux, pour les fans hardcore considérant l’intensité. Espérons qu’une querelle pourrait être construite pour étirer ce programme qui se terminerait actuellement par une victoire des Noirs.

Mystery Man sur WWE Smackdown apporte une touche à Otis-Mandy Rose Love Angle

Otis contre Dolph Ziggler

Le très attendu concours de singles entre ces deux stars de SmackDown se déroule enfin avec Mandy Rose debout dans le coin de Ziggler. Bien que Mandy n’essaye pas de décrire ce combat qui se déroule sur elle, elle ne peut pas changer la réalité. Rose sera impliquée dans ce match pour influer sur le résultat. Celui qui remporte le concours, à la fin, rentrera chez lui avec Mandy qui est le plus gros prix que le gagnant puisse avoir.