Carte de match Wrestlemania 36 mise à jour après le smackdown de la WWE

La nuit dernière, WWE SmackDown sur FOX a présenté un match de l’événement principal comprenant The New Day contre The Usos dans une action en équipe. C’était pour déterminer les adversaires de WrestleMania 36 pour les champions de SmackDown Tag Team John Morrison et The Miz à WrestleMania 36. Le match s’est terminé par une disqualification alors que les champions ont attaqué les membres de New Day, Big E et Kofi Kingston tout en commentant le match.

Résultats WWE Smackdown (27/03/20): New Day vs Usos; Alexa Bliss vs Asuka

SmackDown Tag Team Champions avait en fait l’intention de se débarrasser de la défense du titre en disqualifiant le match. Mais ils ont reçu un match plus important pour leur méfait. Michael Cole a ensuite annoncé que le traditionnel match par équipe à WrestleMania 36 mettrait en vedette Morrison et The Miz en défense contre The Usos et The New Day dans un match à triple menace.

Ce match Triple Threat est susceptible d’être changé vendredi prochain lors de l’épisode de retour à la maison de SmackDown pour WrestleMania 36. Il a été rapporté via wrestlingINC.com que The Miz a été retiré de WrestleMania parce qu’il était malade. Sa maladie semble être la raison pour laquelle Roman Reigns a également retiré son nom de la série de spectacles.

Ainsi, le match pour le titre du tag pourrait être changé pour Morrison contre l’un des Usos dans un match en simple. Il sera intéressant de voir comment la WWE convertira ce match d’échelle à triple menace en match d’échelle simple la semaine prochaine.

La carte WrestleMania 36 a ajouté un autre match sur SmackDown où Otis contre Dolph Ziggler se produira. Lors d’un segment dans les coulisses, Ziggler a mentionné que Mandy Rose se tiendra dans son coin. Mandy Rose a déclaré plus tard à Ziggler qu’elle soutenait le match à WrestleMania, mais a refusé d’être une sorte de prix entre Otis et Ziggler dans ce combat. Rose a été vue quittant la scène tandis que Ziggler avait son bras autour d’elle.

La nuit dernière, SmackDown sur FOX a également vu Drew Gulak battre Shinsuke Nakamura dans un concours de simple. Conformément à la stipulation de ce match, Daniel Bryan a obtenu un tir du championnat intercontinental contre le champion Zayn pour le titre à WrestleMania. Bryan était présent dans le coin de Gulak tandis que Cesaro était dans le coin de Nakamura, tandis que Zayn a été vu dans un commentaire avec Michael Cole.

WrestleMania 36 est diffusé le 4 avril et le dimanche 5 avril à 19 h HE, via le réseau WWE et le paiement à la séance. Voici la carte de match mise à jour pour l’émission,

Hôte: Rob Gronkowski

Match titre WWE

Drew McIntyre contre Brock Lesnar (c)

Match de titre universel WWE

Roman Reigns contre le Temple de la renommée de la WWE Bill Goldberg (c)

Match de titre féminin WWE NXT

Charlotte Flair contre Rhea Ripley (c)

Match pour le titre RAW féminin

Shayna Baszler contre Becky Lynch (c)

Match éliminatoire mortel à 5 ​​voies pour le titre féminin de SmackDown

Lacey Evans contre Sasha Banks contre Naomi contre Tamina Snuka contre Bayley (c)

Match des titres par équipe RAW

Angel Garza et le champion des États-Unis de la WWE Andrade contre The Street Profits (c)

Match de titre intercontinental WWE

Daniel Bryan contre Sami Zayn (c)

Match de classement à triple menace pour le match des titres par équipe de SmackDown

Le nouveau jour contre les Usos contre John Morrison et The Miz (c)

Dernier homme debout

Edge contre Randy Orton

Match de Boneyard

The Undertaker contre AJ Styles

Firefly Fun House Match

John Cena contre «The Fiend» Bray Wyatt

Kevin Owens contre Seth Rollins

Elias contre le roi baron Corbin

Bobby Lashley contre Aleister Black

Otis contre Dolph Ziggler