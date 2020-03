Carte de match WWE Elimination Chamber 2020, aperçu, prédiction

Elimination Chamber est l’un des PPV à base de gadgets les plus populaires de la WWE. Mais avec Super Showdown qui vient de se terminer et Wrestlemania se produisant dans quelques semaines, les hypes sont relativement bas autour du spectacle, cette année. C’est également la première fois qu’aucune chambre de la division masculine pour célibataires ne sera présente lors de la soirée PPV qui devrait être remplissante.

Aucun titre principal ne sera en jeu, que ce soit à Raw ou à Smackdown. Mais les titres des équipes d’étiquettes, ainsi que les ceintures de milieu de carte, seront suspendus. Deux matchs de la Chambre d’élimination seront là pour les titres par équipes et pour déterminer les prétendants numéro un aux championnats féminins de Raw. De plus, un match sans disqualification sera diffusé après le spectacle qui se déroule au Wells Fargo Center de Philadelphie, en Pennsylvanie.

Consultez la fiche de match avec les prédictions potentielles,

Match des titres par équipe RAW

Murphy et Seth Rollins contre The Street Profits (c)

Les titres des équipes d’étiquette n’ont changé de mains que lundi soir dernier, gracieuseté de Kevin Owens. Il ne faut pas s’attendre à un autre changement brutal de titre à Elimination Chamber qui pourrait nuire à l’élan des jeunes, The Street Profits. Rollins and Co. tentera, avec toutes ses séquences moyennes, de regagner la médaille d’or, mais encore une fois, Owens devrait jouer le rôle de neutralisant. Cela, à son tour, mettrait en place un combat Wrestlemania 36 entre Owens et Rollins.

Match pour le titre WWE États-Unis

Humberto Carrillo contre Andrade (c)

Il y a une chaleur apparente autour de l’actuel champion des États-Unis, Andrade si les récents rapports sont des indications. Des pertes consécutives après son retour à la télévision auraient pu indiquer la même chose. Sur cette base, nous ne devrions pas être surpris si la WWE remet le titre américain à Elimination Chamber à Carrillo. La WWE veut qu’il soit le successeur de Rey Mysterio et qu’il devienne ainsi un babyface de premier plan pour la base de fans mexicaine. Ce pourrait être le bon moment pour lui de prendre une ceinture et de prouver son potentiel sur la photo de titre.

Match de handicap 3 contre 1 pour le titre intercontinental de la WWE

Cesaro, Sami Zayn et Shinsuke Nakamura contre Braun Strowman (c)

Les chances sont très élevées contre le champion en titre à Elimination Chamber. Mais la WWE ne ruinera pas le statut solide de Braun Strowman avant Wrestlemania 36. On dit qu’il aurait un énorme match pour le titre IC contre Sheamus ou Daniel Bryan. Afin d’obtenir un match plus important lors de la «démonstration de spectacles», le monstre parmi les hommes devrait avoir à renverser la résistance lancée par trois hommes en même temps. Strowman devrait le faire, mettant ainsi en valeur ses pouvoirs inhumains.

Daniel Bryan contre Drew Gulak

Ce match a été inséré dans le PPV pour remplir la carte Elimination Chamber qui n’a pas beaucoup d’hypes autour. Daniel Bryan est un favori clair pour sortir vainqueur contre l’ancien champion Cruiserweight. Gulak n’abandonnera pas facilement étant donné qu’il concourrait dans la ville natale de Philly. Mais à la fin, Bryan l’épinglerait ou le soumettrait et pourrait éventuellement accéder à l’image du titre intercontinental.

Aucune correspondance DQ

Aleister Black contre AJ Styles

AJ Styles est sur le point de participer à un match de rêve à Wrestlemania 36 contre The Undertaker. Afin de lui donner un certain élan, la WWE lui a donné Aleister Black. Ce match sera disputé selon les règles No DQ qui permettent aux CO de s’impliquer sans aucune restriction. Cela garantit que Styles aura des jeux de chiffres en sa faveur et est prêt à remporter une victoire avant d’affronter le Deadman.

Match de chambre d’élimination pour les titres de l’équipe d’étiquette SmackDown

The Usos vs Robert Roode and Dolph Ziggler vs Heavy Machinery vs Lucha House Party vs. The New Day vs. John Morrison and The Miz (c)

Le Miz et John Morrison ont augmenté leurs compétences moyennes à un tout nouveau niveau qui en a fait les nouveaux champions de Smackdown à Super Showdown. La défense du titre à l’intérieur de la chambre d’élimination peut sembler un travail difficile, mais il était prévu de les projeter comme de solides champions du talon. À la fin de ce match, nous nous attendons à ce que Miz et Morrison se tiennent debout et restent les champions en titre car il serait injuste de leur enlever les ceintures en seulement dix jours.

Elimination Chamber Match

Shayna Baszler contre Ruby Riott contre Natalya contre Sarah Logan contre Liv Morgan contre la championne féminine par équipe de la WWE Asuka

La gagnante affrontera la championne féminine RAW Becky Lynch à WrestleMania 36.

L’événement principal potentiel de l’Elimination Chamber PPV a tous les éléments pour livrer une confrontation réussie. Cependant, le résultat prévu pourrait ruiner les choses dans une atmosphère comme Philly. Presque tout le monde de l’univers WWE sait que Shayna Baszler est prête à défier Becky Lynch pour le titre de Raw Women à Wrestlemania 36. Il n’y a pas d’autre spoiler disponible autour du match, ce qui suggère que l’ancienne championne féminine de NXT est toujours la favorite pour survivre à l’autre cinq superstars. Cela confirmerait enfin Becky contre Shayna à la vitrine des immortels le 5 avril.