Carte finale pour ROH Bound by Honor ce soir

Ring of Honor (ROH) tient son événement Bound by Honor à St. Louis. L’événement est en streaming sur HonorClub ce soir. Voici la dernière carte de l’événement:

* ROH Champion PCO contre ROH TV Champion Dragon Lee

* Les champions par équipe ROH Tag Jay Lethal et Jonathan Gresham contre Silas Young et Josh Woods

* Jeff Cobb et Dan Maff contre les Briscoes

* Slex contre Marty Scurll contre Bandido

* Rush et Kenny King contre Flip Gordon et Brody King

* Rey Horus contre Alex Shelley

* Nicole Savoy contre Angelina Love

* Vincent et Bateman contre Dalton Castle et Joe Hendry contre PJ Black et Brian Johnson