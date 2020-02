Carte Révolution AEW mise à jour après la dynamite d’hier soir

AEW

Le prochain gros pay-per-view d’AEW, Revolution, se termine ce samedi soir (29 février), et l’épisode impressionnant de Dynamite de la nuit dernière a donné deux nouveaux matchs pour ce qui ressemble à un événement formidable.

Le premier et le plus remarquable nouveau match est PAC contre Orange Cassidy. Cela a été mis en place après la perte de “ The Bastard ” contre Kenny Omega lors de leur match de 30 minutes contre Iron Man, avec “ Freshly Squeezed ” qui se promenait sur la scène alors qu’un PAC frustré était interviewé. L’Anglais a battu OC, le combat a été confirmé plus tard dans la série, et nous nous préparons maintenant à un choc des styles sauvage.

Ce sera le premier match de Cassidy en simple à AEW; son partenaire, Chuck Taylor, promet qu’Orange va “essayer” cette fois.

The Dark Order contre Frankie Kazarian et Scorpio Sky de SCU a également été réservé hier soir, poursuivant la querelle récente de Grayson et Evil Uno avec le trio populaire et potentiellement bouclant leurs tentatives de recrutement de Christopher Daniels.

Voici à quoi ressemble la gamme Revolution après ces ajouts: –

Championnat du monde AEW: Chris Jericho (c) contre Jon Moxley

Cody contre MJF

Championnats du monde par équipe AEW: Page du pendu et Kenny Omega (c) contre The Young Bucks

Jake Hager contre Dustin Rhodes

Darby Allin contre Sammy Guevara

Championnat du monde féminin AEW: Nyla Rose (c) contre Kris Statlander

PAC contre Orange Cassidy

SoCal non censuré contre l’ordre des ténèbres