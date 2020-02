Carte Révolution AEW mise à jour après la dynamite d’hier soir

AEW

Le prochain gros pay-per-view d’AEW, Revolution, fermera ses portes le 29 février, donnant à la promotion seulement deux semaines de télévision pour compléter la programmation avant leur grand retour à Chicago, bien qu’ils aient pu établir quelques nouveaux combats la nuit dernière. Dynamiter.

Dustin Rhodes contre Jake Hager est le plus gros. Ce sera la première fois que “ The Big Hurt ” luttera depuis sa signature avec AEW en octobre 2019, et a été réservé lorsque Rhodes a appelé Hager après avoir vaincu Sammy Guevara, le brûlant d’avoir collecté un chèque de paie sans marcher entre les cordes.

Sammy Guevara contre Darby Allin n’a pas encore été officiellement confirmé, mais il semble extrêmement probable que Darby ait défié le vomissement du cercle intérieur via une vignette.

On ne sait actuellement pas à qui la nouvelle championne du monde féminine, Nyla Rose, pourrait faire face lors de l’événement, bien que les classements pré-Dynamite de la promotion aient eu Hikaru Shida et Kris Statlander sur ses talons.

Voici à quoi ressemble la carte à la carte Revolution en ce moment: –

Championnat du monde AEW: Chris Jericho contre Jon Moxley (c)

Championnats du monde par équipe AEW: Page du pendu et Kenny Omega (c) contre les gagnants de la bataille royale numéro un de la semaine prochaine.

MJF contre Cody Rhodes

Jake Hager contre Dustin Rhodes

Darby Allin contre Sammy Guevara (à confirmer, mais probablement)