Carte WrestleMania 36 mise à jour après la chambre d’élimination de la WWE 2020

WWE.com

La WWE Elimination Chamber 2020 s’est déroulée hier soir à Philadelphie, en Pennsylvanie, et, comme prévu, le paiement à la carte a apporté un nouvel ajout majeur à la carte WrestleMania 36.

Shayna Baszler défiera le championnat Raw féminin de Becky Lynch après avoir parcouru tout le terrain lors de l’événement principal titulaire. Une performance impitoyable et dominante a vu “ The Queen of Spades ” soumettre Sarah Logan, Ruby Riott, Natalya, Liv Morgan et Asuka une par une, cimentant son statut de meilleure candidate dans un style emphatique.

Baszler a été désignée comme l’adversaire de Lynch’s Mania il y a plusieurs mois et la WWE espérera probablement que sa performance à la Chambre compensera son incapacité à remporter le Royal Rumble.

Le match n’a pas encore été confirmé, mais il y a eu des développements dans la rivalité entre AJ Styles et The Undertaker alors que “ The Deadman ” a détruit tout l’OC dans le match d’AJ avec Aleister Black, permettant au Néerlandais de prendre le W.Il y a maintenant des spéculations que cela pourrait se transformer en une triple menace ou un match avec handicap.

Voici tout ce qui a été confirmé pour WrestleMania 36 jusqu’à présent: –

Championnat de la WWE: Brock Lesnar (c) contre Drew McIntyre

Championnat universel: Goldberg (c) contre Roman Reigns

Bray Wyatt contre John Cena

Championnat féminin brut: Becky Lynch (c) contre Shayna Baszler

Championnat féminin NXT: Rhea Ripley (c) contre Charlotte Flair