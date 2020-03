Carte WrestleMania 36 mise à jour après le WWE Raw de la nuit dernière

WWE.com

WrestleMania 36 n’est plus qu’à quelques jours, la WWE devant filmer et produire tout le contenu de leur “ Showcase of the Immortals ” mercredi et jeudi de cette semaine, avant de diffuser l’émission en deux parties les 4 et 5 avril.

La nuit dernière, Raw a apporté plusieurs nouveaux ajouts à la carte. Le plus important est Edge contre Randy Orton, avec “ The Viper ” acceptant le défi de son ancien partenaire de l’équipe de la semaine précédente, promettant d’écrire la fin de leur histoire à “ Mania ”.

Andrade et Angel Garza sont prêts à défier les champions par équipe de Raw Tag Street Profits après s’être bagarrés avec Montez Ford et Angelo Dawkins la nuit dernière. Nous obtenons également Bobby Lashley contre Aleister Black dans un combat qui est sorti de nulle part.

Voici à quoi ressemble la carte WrestleMania 36 après les nouveaux ajouts: –

Championnat de la WWE: Brock Lesnar (c) contre Drew McIntyre

Championnat universel: Goldberg (c) contre Roman Reigns

‘The Fiend’ Bray Wyatt contre John Cena

Championnat féminin brut: Becky Lynch (c) contre Shayna Baszler

Championnat féminin NXT: Rhea Ripley (c) contre Charlotte Flair

Match de Boneyard: The Undertaker contre AJ Styles

Kevin Owens contre Seth Rollins

Championnat SmackDown féminin: Bayley (c) contre Lacey Evans contre Tamina contre Naomi contre Sasha Banks contre Dana Brooke

Championnats par équipes SmackDown Tag: Le Miz et John Morrison (c) contre TBD

Dernier homme debout: Edge contre Randy Orton

Aleister Black contre Bobby Lashley

Championnats Raw Tag Team: The Street Profits (c) c. Andrade et Angel Garza