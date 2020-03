Carte WrestleMania 36 mise à jour après le WWE Raw de la nuit dernière

WWE.com

L’épisode de Raw de retour à la maison hier soir a apporté quelques changements notables à la carte WrestleMania 36 de ce week-end, avec l’annonce que Nikki Cross et Alexa Bliss se présenteront pour défier les championnats par équipe féminins des Kabuki Warriors et Austin Theory. en tant que partenaire d’Angel Garza contre The Street Profits, en remplacement d’Andrade blessé.

Par Lords of Pain, le titre universel, le titre des femmes brutes, le match Firefly Fun House et Kevin Owens contre Seth Rollins seront publiés samedi, bien que l’ordre de marche ne soit pas finalisé.

Voici à quoi ressemble la carte WrestleMania 36 après les nouveaux ajouts: –

Championnat de la WWE: Brock Lesnar (c) contre Drew McIntyre

Championnat universel: Goldberg (c) contre Roman Reigns *

Match Fun House Firefly: ‘The Fiend’ Bray Wyatt contre John Cena

Championnat féminin brut: Becky Lynch (c) contre Shayna Baszler

Championnat féminin NXT: Rhea Ripley (c) contre Charlotte Flair

Match de Boneyard: The Undertaker contre AJ Styles

Kevin Owens contre Seth Rollins

Championnat SmackDown féminin: Bayley (c) contre Lacey Evans contre Tamina contre Naomi contre Sasha Banks

SmackDown Tag Team Championships Ladder Match: Le Miz et John Morrison (c) contre les Usos contre le nouveau jour *

Dernier homme debout: Edge contre Randy Orton

Aleister Black contre Bobby Lashley

Championnats Raw Tag Team: The Street Profits (c) c. Austin Theory et Angel Garza

Elias contre le roi Corbin

Championnat intercontinental: Sami Zayn (c) contre Daniel Bryan

Championnats féminins par équipes: The Kabuki Warriors (c) contre Alexa Bliss et Nikki Cross

Otis contre Dolph Ziggler

* match à changer après les retraits. Modifications à confirmer.