Carte WrestleMania 36 mise à jour après le WWE Raw de la nuit dernière

WWE

Comme confirmé hier, WrestleMania 36 émanera non pas du Raymond James Stadium de Tampa, en Floride comme prévu initialement, mais du Performance Center d’Orlando à la place. À la suite de l’actualité, la décision garantit l’une des manies les plus étranges de tous les temps.

Quoi qu’il en soit, le spectacle doit continuer, et Raw de la nuit dernière a vu la WWE confirmer deux matchs de plus pour le spectacle.

Le premier est The Undertaker vs AJ Styles, qui a été créé par une signature de contrat pour laquelle AJ ne s’est pas présenté. “ The Phenomenal One ” a envoyé Karl Anderson et Luke Gallows à la place, et un furieux “ Taker ” a détruit le duo malheureux, les détruisant au bord du ring.

Comme prévu, Kevin Owens contre Seth Rollins sera également de la partie, KO acceptant le défi de Seth lors d’une interview avec Charly Caruso.

Edge a également défié Randy Orton à un combat Last Man Standing dans une promo passionnée, bien que le choc ne soit pas encore officialisé.

Voici à quoi ressemble la carte WrestleMania 36 après les nouveaux ajouts: –

Championnat de la WWE: Brock Lesnar (c) contre Drew McIntyre

Championnat universel: Goldberg (c) contre Roman Reigns

‘The Fiend’ Bray Wyatt contre John Cena

Championnat féminin brut: Becky Lynch (c) contre Shayna Baszler

Championnat féminin NXT: Rhea Ripley (c) contre Charlotte Flair

The Undertaker contre AJ Styles

Kevin Owens contre Seth Rollins