Carte WrestleMania 36 mise à jour après le WWE Super ShowDown 2020

WWE

Le dernier pay-per-view saoudien de la WWE, Super ShowDown 2020, s’est déroulé hier à Riyad, et il est sûr de dire que les plus gros résultats de la nuit n’ont pas bien satisfait la base de fans.

Brock Lesnar a écrasé Ricochet pour conserver son champion de la WWE en seulement une minute et demie, sans que le challenger ne décroche un seul coup offensif. Puis, dans l’événement principal, un Goldberg de 53 ans a vaincu ‘The Fiend’ Bray Wyatt pour devenir Champion Universel. Le temps d’exécution de ce match? 2:10.

Quoi qu’il en soit, les résultats de la nuit suggèrent un certain nombre de combats potentiels de WrestleMania 36.

Déjà confirmés sont Brock Lesnar contre Drew McIntyre, Rhea Ripley contre Charlotte Flair et Becky Lynch contre le vainqueur d’Elimination Chamber. Maintenant, il semble que AJ Styles affrontera The Undertaker, qui a surpris “The Phenomenal One” pour remporter le match du Gauntlet Trophy Tuwaiq hier soir. Ailleurs, Goldberg défendra probablement son nouveau bracelet contre le favori d’Elimination Chamber, Roman Reigns, et Wyatt tombera probablement dans le combat de John Cena rapporté la semaine dernière.

Comme indiqué précédemment, Sheamus est considéré comme un adversaire potentiel de Daniel Bryan.

Voici à quoi ressemble la carte Mania: –

Championnat de la WWE: Brock Lesnar (c) contre Drew McIntyre

Championnat féminin NXT: Rhea Ripley (c) contre Charlotte Flair

Championnat féminin brut: Becky Lynch (c) contre la gagnante de la chambre d’élimination féminine

Daniel Bryan contre Sheamus *

John Cena contre ‘The Fiend’ Bray Wyatt *

Championnat universel: Goldberg contre Roman Reigns *

AJ Styles contre The Undertaker *

Andre the Giant Memorial Battle Royal *

WrestleMania Battle Royal pour femmes *

* pas encore annoncé.