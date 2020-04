Carte WrestleMania 36 Night 2 de la WWE CONFIRMÉE

WWE.com

La WWE a révélé la liste des matchs de la première nuit de WrestleMania lors de la partie Kickoff de ce soir, et cela a rendu la carte de la deuxième nuit limpide.

Natalya contre Liv Morgan est prévue pour le pré-show de demain. Après cela, Aleister Black contre Bobby Lashley, Otis contre Dolph Ziggler et le titre Fack-5-Way SmackDown féminin aideront à soutenir la undercard. Ils seront rejoints par The Street Profits contre Angel Garza et Austin Theory pour les titres Raw Tag-Team.

Les matchs les plus importants sont Rhea Ripley défendant le titre féminin NXT contre Charlotte Flair, John Cena contre Bray Wyatt dans un match “ Firefly Fun House ”, Edge contre Randy Orton dans une bagarre “ Last Man Standing ” et Brock Lesnar contre Drew McIntyre pour le titre WWE.

Cela dit tout pour le titre des femmes brutes qu’il se déroule en solo pendant la première nuit de WrestleMania. La défense SmackDown de Bayley a toujours été la plus faible des trois combats féminins, et elle partagera la scène avec le match NXT (largement supérieur).

Il y a également de bonnes chances que l’inclinaison du titre WWE de Drew McIntyre fasse maintenant la une du week-end. C’est devenu le match pour le titre le plus fort dès que Roman Reigns a été remplacé par Braun Strowman à la dernière minute.