Carte WrestleMania 36 PPV mise à jour

Découvrez la mise à jour de la carte à la carte WrestleMania 36 (PPV) après l’émission de la Chambre d’élimination hier soir (dimanche 8 mars 2020).

Le voici ci-dessous:

Match de championnat de la WWE: (C) Brock Lesnar contre Drew McIntyreMatch du Championnat Universel WWE: (C) Bill Goldberg contre Roman ReignsMatch de championnat féminin brut: (C) Becky Lynch contre Shayna BaszlerMatch de championnat féminin NXT: (C) Rhea Ripley contre Charlotte FlairBray Wyatt contre John Cena

Lire aussi: Un autre match Rumest WrestleMania 36 de la WWE

