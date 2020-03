Carte WWE Elimination Chamber 2020 mise à jour après le Raw de la nuit dernière

WWE.com

La prochaine grande émission à la carte de la WWE, Elimination Chamber 2020, sort ce dimanche soir (8 mars), et l’épisode de Raw hier soir a apporté plusieurs nouveaux ajouts à la carte.

Le plus notable de ces combats est The Street Profits défendant leurs titres nouvellement gagnés par Raw Tag Team contre Seth Rollins et Murphy, dont ils ont pris les sangles sur Raw. AJ Styles et Aleister Black entreront également en collision dans un match No DQ, le Néerlandais étant contraint de faire face aux trois membres de l’OC hier soir, tandis qu’Andrade reprendra sa querelle en simple avec Humberto Carrillo et mettra son titre américain en jeu.

Voici à quoi ressemble la programmation avec les nouveaux matchs: –

Elimination Chamber Match pour un titre brut féminin tiré à WrestleMania 36: Shayna Baszler contre Natalya contre Liv Morgan contre Asuka contre Ruby Riott contre Sarah Logan

Match de handicap de titre intercontinental: Braun Strowman (c) contre Shinsuke Nakamura, Cesaro et Sami Zayn

SmackDown Tag Team Championships Elimination Chamber Match: The Miz et John Morrison (c) contre The New Day (Kofi Kingston et Big E) contre The Usos contre Heavy Machinery contre Lucha House Party (Lince Dorado et Gran Metalik) contre Dolph Ziggler et Robert Roode

Championnats Raw Tag Team: The Street Profits (c) contre Seth Rollins et Murphy

Aucun match de disqualification: AJ Styles contre Aleister Black

Championnat des États-Unis: Andrade (c) contre Humberto Carrillo