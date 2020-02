Cathy Kelley explique ce qu’elle a appris de son séjour à la WWE, pourquoi elle est partie

Cathy Kelley a récemment été invitée à «Mieux ensemble» avec Maria Menounos pour parler de plusieurs sujets.

Voici les faits saillants:

Ce qu’elle a appris de son passage à la WWE:

Je pense que j’ai tellement appris au cours de mes années que j’étais à Los Angeles pour produire mon propre contenu pour être à la WWE ces dernières années et vraiment apprendre à héberger quelque chose, car avant de faire ces émissions de podcasts de forme libre ou de faire des vidéos que j’avais m’a écrit. Donc, pour apprendre à faire des choses à la volée, pour apprendre à conserver des informations avec très peu de temps, ce sont des choses que je n’apprendrais pas autrement.

Pourquoi elle a décidé de quitter la WWE:

Je veux créer et être producteur exécutif dans une émission un jour, je veux écrire un livre, je veux écrire un scénario, je veux continuer à grandir en tant qu’animateur, à devenir acteur, il y a tellement de choses que je veux à faire, et je pense surtout avec le calendrier de la WWE, c’est tellement long parce que vous voyagez tellement, étant moi, je voulais tout faire donc je voulais travailler le plus possible, ce qui signifiait aussi être loin de Los Angeles que je viens d’emménager, et cela ne m’aurait pas permis de continuer à faire les autres choses ou de travailler sur les autres choses que je voulais faire.

