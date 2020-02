Cathy Kelley ouvre son départ pour la WWE

Plus tôt ce mois-ci, Cathy Kelley a annoncé qu’après quatre ans à la WWE, elle quitterait l’entreprise. Son dernier spectacle était NXT TakeOver: Portland. Elle a annoncé les nouvelles dans ce post sur Instagram.

Kelley a révélé lors d’une interview avec Maria Menounos qu’elle avait décidé de quitter la WWE pour plusieurs raisons.

Les raisons incluent vouloir travailler sur d’autres projets et le calendrier de la WWE n’était pas propice à cela et ressentir un certain épuisement par rapport au calendrier.