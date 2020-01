Ce moment-là Chris Jericho Trolled Wrestling

WWE.com

“Il est temps. La fin du monde comme vous le savez est ici. Maintenant.”

Ce furent les derniers mots d’un enfant effrayant dans une école effrayante qui avait été vu pendant des semaines à la télévision de la WWE afin de faire du battage médiatique sur quelqu’un … ou quelque chose ou autre apparaissant le lundi soir à Raw le 2 janvier 2012. C’était étrange, c’était mystérieux, et il semblait grand.

Et puis la motivation et l’homme derrière tout cela ont été révélés, et pour l’une des premières fois de sa carrière, Chris Jericho a été une déception.

La WWE a secoué les caméras et éteint les lumières de la maison pour révéler la nouvelle veste lumineuse de Y2J, mais la pop pavlovienne attendait toute la société et Chris lui-même allait l’obtenir. C’était un pop heureux de le voir, pas un heureux avec le gain. L’énergie à gorge crue qui a accueilli “JERICHO” qui a éclaté sur le TitanTron en août 1999 était absente. Le soulagement et le frisson vertigineux d’un conférencier vraiment divertissant interrompant Randy Orton en 2007 pour “Save Us” encore une fois a été remplacé par une acclamation instinctive presque clinique.

Et c’était le maximum qu’on allait leur donner. Jéricho était de retour, mais il allait tester une méthode pour se remettre qu’il n’avait jamais essayée auparavant, et ne tenterait pas, à ce jour, d’ag-ayne.

Il n’allait rien dire.

SUITE …