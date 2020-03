Ce moment-là, Vince McMahon et Kurt Angle ont lutté DANS UN AVION

Imaginez faire partie de l’équipage de cabine pour un vol de la WWE et voir Vince McMahon se lever à plusieurs reprises de son siège, traquer Kurt Angle et défier l’olympien dans un petit combat.

Lors d’une interview avec Inside The Ropes, Kurt a dit que c’était exactement ce qui s’était passé. Il a dû composer avec un McMahon ivre (qui coulait des verres de vin) et son machisme. Ainsi, pendant sept heures, Angle a oscillé entre se détendre dans son siège et prendre Vince dans l’allée.

Le personnel n’était pas amusé.

Un agent de bord a prévenu le couple que le pilote aurait immobilisé l’avion à la prochaine occasion disponible et que les deux auraient été expulsés. Cela a incité un McMahon enflammé à rugir, “Dites au pilote d’aller lui-même f * ck. J’achèterai l’avion f * cking!”.

Kurt a dit que c’était juste Vince “étant un grand enfant”, et a également dit qu’il aime être mis au défi dans “tous les aspects de sa vie”. Apparemment, cela comprend la coqueluche d’un lutteur médaillé d’or tout en courant dans les airs à grande vitesse.

Quelqu’un doit savoir si ce préposé a effectivement dit au pilote de “se foutre lui-même”. Probablement pas.