Ce que Brock Lesnar a RÉELLEMENT dit à Matt Riddle au WWE Royal Rumble 2020

WWE

Comme vous le savez probablement déjà, la starlette NXT Matt Riddle et le champion de la WWE Brock Lesnar ont eu un échange verbal passionné dans les coulisses avant que la paire n’apparaisse dans le match Royal Rumble masculin dimanche soir. Certains ont même qualifié l’altercation de tension tendue.

Grâce à Talk Sport, nous comprenons maintenant mieux ce qui s’est réellement passé la nuit.

Les responsables de la WWE ont déclaré à Talk Sport que Lesnar était l’instigateur de la conversation en marchant vers Jedusor et en lui saisissant l’épaule, avant de dire «Kid, tu pourrais aussi bien arrêter de dire mon nom et de me taguer en merde parce que toi et moi ne le ferons jamais travailler ensemble. Déjà.”

Jedusor a apparemment gardé son sang-froid – comme vous vous en doutez – et a même essayé de converser avec «The Beast Incarnate». Cependant, Lesnar n’était pas d’humeur à tirer la brise et est parti peu de temps après avoir fait valoir son point de vue.

Cette révélation démystifie apparemment deux théories.

Le premier étant que la paire a eu une épreuve de force dramatique dans les coulisses et l’autre étant que Jedusor a ensuite été puni pour cet échange passionné en étant jeté du Royal Rumble plus tôt que prévu.

Jedusor est connu pour son activité Twitter sans souci et dit souvent à quel point il aimerait prendre sa retraite de Lesnar à un moment donné dans le futur.

Le verrons-nous jamais donner la chance de réaliser ce rêve ou les paroles de Lesnar sonneront-elles vrai?