Ce que la WWE ne vous dira pas sur l’ère de l’agression sans pitié

Dimanche, la WWE sortira “ Ruthless Aggression ” – un documentaire du réseau qui racontera la période post-Attitude de la WWE qui a duré environ du début à la fin, de 2002 à 2007.

Cette histoire a commencé lors de l’édition du 24 juin 2002 de Monday Night RAW. Austin n’avait pas été présenté le 10 juin, le Rock n’a pas tardé à jouer son rôle à temps plein dans le ring et l’euphorie nostalgique du retour de Hulk Hogan avait décliné. Tous les paramètres des entreprises s’effaçaient fortement par rapport au sommet de 1998-2001. Dans le but de le truquer, Vince McMahon a convoqué divers actes midcard pour l’entourer dans le ring. Avec la répétition de marteau-piqueur, McMahon a illustré ses accomplissements de carrière, de monopoliser l’industrie, et a révélé comment il s’est emparé du trône: «avec une agression impitoyable».

“Lequel d’entre vous a cette qualité?” McMahon a demandé aux différents membres de la liste. «Mon anneau», l’appela-t-il, peut-être pour le mégalomane, mais il les représentait toujours comme des abeilles ouvrières. McMahon a de nouveau posé la question. Les fans, à pleine voix, ont donné leur réponse: “RVD!”

Rob Van Dam était solidement par Triple H en seulement huit minutes trois mois plus tard à Unforgiven, marquant la fin rapide de sa course de l’événement principal. Ce segment était un hybride étrange de plaidoyer désespéré et de verrouillage tacite – Pourquoi n’êtes-vous pas des stars? le promoteur de lutte semblait demander à son talent.

L’appel a été répondu sur la prochaine édition de SmackDown.

Kurt Angle a appelé quiconque qu’il n’avait jamais lutté auparavant, convoquant un débutant John Cena vêtu de troncs rouges et de bottes. “Qui diable êtes-vous?” Demanda Angle. Cena s’est annoncé lui-même et, de façon assez hâtive, son “agression impitoyable” au monde avec une gifle au visage d’Angle. Le match qui en a résulté était un travail de patrouille expert de la part d’Angle, qui a mis fin à chaque quasi-chute à bout de souffle à 2,99 pour obtenir le parvenu. La narration était excellente ici – après qu’Angle soit passé, il était plus lent à se lever – et cela a commencé une nouvelle “ère” de la programmation de la WWE.

Mais ne soupçonne-t-il pas qu’après des années et des années de rétrospectives d’attitude à la trappe de cadavres, il a fallu si longtemps à la WWE – six ans – pour célébrer cette période sur le réseau WWE?

