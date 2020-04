Ce que la WWE ne vous dira pas sur l’héritage de Triple H

Le 25 avril, la WWE diffusera une édition spéciale de SmackDown consacrée à la «célébration du 25e anniversaire» de Triple H.

Il y a, juste pour se couvrir le dos, une possibilité infime que l’auto-bukkake attendu soit subverti pour initier un grand angle de toutes sortes – celui dont la WWE peut avoir besoin, indépendamment du fait qu’un match Triple H soit en fait “ça”, en réponse aux notes tumultueuses et aux horribles relations publiques générées par cette ère de gym vide. Il y a une chance que Bray Wyatt interrompt la célébration pour accueillir Trips dans sa Firefly Fun House pour une autre évaluation de carrière bien nécessaire. Il y a aussi toutes les chances, avouons-le, que la WWE utilise la célébration comme une capture d’audience d’une nuit et une excuse commercialisée pour rejouer le contenu archivé, étant donné que Triple H est légendairement opposé à se présenter. Il est exponentiellement plus probable qu’un Sami Zayn ou un roi Corbin interrompt dans la tradition séculaire qui est la “star actuelle à plein temps est mandatée pour vendre pour les cadres à temps partiel qui ont éloigné le plus grand public de la lutte, ce qui ne va en quelque sorte pas obtenir le même résultat “Pedigree.

Enfer, étant donné le très récent bilan de la WWE en matière d’horreur effrontée, cela pourrait être le site du retour de Lars Sullivan. Nous tendons vers quelque chose de si indescriptible que ce serait loin d’être le pire des finales.

Cependant, cela se manifeste – même si le talon interrompant fait allusion au passé de Triple H, et non à un comportement exactement productif – la WWE ne s’engagera jamais à capturer l’étendue toxique complète qui est son héritage.

Voici un défi:

