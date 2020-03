Ce que Vince McMahon a dit à JR après WrestleMania IX de la WWE

WWE.com

Jim Ross a expliqué dans la dernière édition de son podcast “ Grilling JR ” à quel point il était excité de faire ses débuts à l’écran à la WWF à WrestleMania IX.

L’annonceur avait enregistré quelques épisodes de Wrestling Challenge avec Bobby Heenan en studio avant de se rendre à Las Vegas, mais “ Mania serait son début officiel devant les fans de la fédération. Il était nerveux et a admis sur le pod qu’il n’avait pas vraiment passé un bon moment à travailler avec Randy Savage; Heenan était une histoire différente et a fait en sorte que Jim se sente le bienvenu, mais Randy n’était pas un fan de la nouvelle location play-by-play.

Après le spectacle, Vince McMahon a tiré Ross de côté et lui a remonté le moral.

Le patron a dit à JR qu’il n’avait jamais vu personne aussi préparé pour une émission auparavant, et il a aimé ça. D’autres, comme Gorilla Monsoon, Heenan et Jesse Ventura, avaient travaillé un style plus lâche sur les cartes WrestleMania dans le passé. Ce n’était pas l’approche de Jim. Il aimait prendre des notes et s’assurer d’avoir suffisamment de matériel pour chaque match et segment.

McMahon a pensé que c’était une bonne chose. Si le responsable aimait tant son travail, JR aurait peut-être dû demander pourquoi il avait été retiré des émissions à la carte après King Of The Ring ’93.