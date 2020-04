Ce que Vince McMahon a dit aux talents de la WWE avant les sorties de mercredi

WWE

Une transcription de ce que Vince McMahon a déclaré aux employés de la WWE et aux sous-traitants indépendants lors de la conférence téléphonique avant les communiqués de presse et les congés de mercredi a été publiée sur Internet, Fightful Select la publiant jeudi après-midi.

Le président de la WWE n’a pas perdu de temps à annoncer que la promotion réduirait ses dépenses grâce à des «périodes sans précédent et difficiles», confirmant des coupes dans la rémunération générale des membres, «les dépenses de talents, le personnel et les conseils de tiers» et le report de six mois des plans pour déménager dans un nouveau siège.

Un extrait clé sur les versions: –

“Malgré toutes ces mesures, étant donné l’incertitude à laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui, nous devons malheureusement réduire temporairement le nombre de personnes. En tant que tel, un certain nombre d’employés de la WWE seront mis à la disposition de l’entreprise aujourd’hui.

À la fin de mes remarques, les employés recevront une communication détaillant leur situation individuelle. Plus précisément, les personnes touchées par les congés recevront un message texte des ressources humaines avec des informations spécifiques pour leurs prochaines étapes. Ce ne sont pas des décisions faciles, mais elles reflètent la réalité de l’environnement dans lequel nous travaillons aujourd’hui. Nous vivons dans un monde de temps troublés. Je suis confiant en tant qu’entreprise et, plus important encore, je vous fais confiance en tant qu’employés individuels, je traverserai ces moments difficiles, je reviendrai au travail et je rendrai la vie meilleure que jamais. Je vous remercie.”

Des dizaines de lutteurs, producteurs et autres membres du personnel ont été libérés ou mis en congé mercredi. Il y a des discussions qui pourraient suivre au fil de la semaine, mais il n’y en avait pas jeudi, heureusement.