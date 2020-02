Ce qu’Eddie Guerrero a dit à la WWE à propos de travailler avec Chyna

Cela pourrait ne pas rapporter des points de brownie posthume à certains d’apprendre qu’Eddie Guerrero était initialement inquiet de travailler avec Chyna en 2000.

Dans le dernier épisode de “ Something To Wrestle With ”, Bruce Prichard et Conrad Thompson ont revisité l’une de leurs émissions précédentes pour jeter un regard profond sur The Radicalz et leur mémorable saut de la WCW au WWF au tournant du millénaire. Les réserves de Guerrero sont apparues lors du premier pod.

Selon Bruce, Eddie était trop conscient que certains au sein de l’entreprise de lutte pourraient craindre qu’il ne joue le deuxième violon de Chyna. Dans les coulisses, Guerrero a déclaré à Prichard et à d’autres responsables de la WWE qu’il en tirerait le meilleur parti et pourrait transformer tout ce que la direction lui a remis en or car “ Eddie Guerrero peut tout faire ”.

Oui, oui il le pouvait.

Guerrero n’a peut-être pas été vendu à 100% sur l’idée d’être aligné avec Chyna au début (il suivait Chris Jericho à cet égard), mais il a tout mis en œuvre et cela a fini par être l’un des angles les plus populaires du WWF pendant au premier semestre 2000.

Au lieu de s’énerver à propos de sa place, Eddie s’est concentré davantage sur la façon dont il pourrait le rendre amusant.