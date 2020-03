Ce tatouage: à quoi pensait Cody?

J’ai aimé que tout le monde monte dans le train de Cody que je conduis depuis un certain temps. Je suis un Cody stan depuis l’époque où il était Dashing. Je ne peux pas vraiment expliquer pourquoi, c’est juste quelqu’un qui m’intéresse toujours.

Bien sûr, l’explication facile est qu’il est le fils de Dusty. Voici le truc: je ne suis tombé amoureux du travail de Dusty que des décennies après sa retraite. Je ne l’ai pas compris quand j’étais enfant dans les années 1990 et il y avait ce vieux mec qui bégayait à la télévision. Une fois que j’ai vieilli et que plus de séquences étaient disponibles, je les ai obtenues. Maintenant, chaque fois que je vois un match Dusty est un plaisir, même si c’est un match par équipe de 2001 opposant Dusty & Dustin à Ric Flair & Jeff Jarrett. Dusty frappe ses spots, les fans deviennent fous, et c’est une joie à regarder. Je me fiche de l’âge de Dusty en 2001, il a donné aux gens ce qu’ils voulaient.

Heureusement, un marteau-piqueur n’était pas l’un de ses points forts. Il avait des coudes bioniques, des coups de poing fantaisie et un coude tombant. Il a frappé tous ceux-ci parfaitement. La WCW avait certaines attentes pour Dusty Rhodes lors d’un match en 2001, et il les a rencontrées.

La principale différence entre cela et les attentes de la WWE vis-à-vis des anciens en 2020? WCW n’a pas donné de sangle à Dusty! Ils savaient que Dusty & Flair sur le ring pourraient attirer certains fans, même si Flair portait une chemise hawaïenne, ce qui est complètement contraire à son gadget. Mais bon sang, peut-être que Ric s’en fichait, mais les fans se souciaient que Dusty lui donne des coups de pied. Les fans étaient là pour ça, et ils en ont eu beaucoup de plaisir.

Dusty Rhodes était un maître dans le dessin de l’émotion humaine. Même s’il n’était pas le plus beau gars du monde, il savait comment canaliser l’émotion des fans. Il n’a jamais été le gars le plus construit, mais par Gawd, il était le rêve américain. Quand il est allé au WWF, il était l’homme du commun. Il avait toujours le doigt sur le pouls des gens qui le regardaient. Dusty était dans la WWF avec des pois, mais il a quand même eu quelques querelles. Il n’a pas récupéré les pois, mais il a surmonté ces fichues querelles.

Cody a hérité de ce trait. Depuis que All Elite Wrestling est une chose, il est au centre des meilleurs angles. Ses amis Élite sont peut-être de meilleurs travailleurs, mais Cody a une meilleure idée de ce que pensent leurs fans. Il ne peut pas défier le championnat du monde AEW, mais tout le monde se soucie toujours de ses efforts. Il a un problème avec MJF, et nous voulons tous le voir lui botter le cul.

Cody est un homme intelligent. Il sait ce que nous voulons voir. Il sait ce qui rapprochera les gens. La révolution AEW de samedi soir était juste un autre exemple de Cody réunissant les fans d’AEW à travers le monde. Nous sommes tous unis sur une question et une position sur cette question. À quelle fréquence cela se produit-il ces jours-ci? Les gens semblent être en désaccord sur tout ici en 2020, mais à peu près tout le monde semble être d’accord sur une chose…

Ce tatouage au cou. Oui.

Personne:

Absolument personne:

Cody Rhodes: Qu’est-ce que c’est? Je devrais me faire tatouer le cou? pic.twitter.com/lQZa9D7zch

– Brad Williams (@funnybrad) 1 mars 2020

Pour être honnête, je ne suis probablement pas la bonne personne pour commenter les tatouages. Il me semble que je le fais beaucoup ces derniers temps, mais il convient de souligner que votre humble correspondant n’a pas d’encre. Cela ne m’a jamais paru une bonne idée. J’étais fermement contre eux quand j’étais plus jeune, mais j’ai adouci ma position au fil des ans. Beaucoup de gens veulent exprimer leurs sentiments à travers de l’encre permanente sur leur peau. Ce n’est pas mon sac, mais si c’est le vôtre, c’est cool. Je ne juge pas.

Eh bien… ok… je juge un peu.

Je ne peux pas monter à bord avec les tatouages ​​du cou ou du visage. N’en déplaise à ceux d’entre vous qui en ont, mais je ne vois pas l’appel. Au moins, Cody n’a pas à se soucier des entretiens d’embauche tant que ce truc AEW se porte bien. J’ai vu une certaine inquiétude au sujet de ses interactions avec les dirigeants du réseau, mais je pense que Tony Khan gère tout cela de toute façon.

J’essaie de faire le tour de ma tête depuis quelques jours maintenant. Pourquoi Cody ferait-il ça? Sa femme ne semble pas ravie, même si je ne pense pas qu’elle va demander le divorce. C’est un beau mec, assez attrayant pour se faire appeler «Dashing» il y a plusieurs années et s’en tirer. Pourquoi jouer avec votre look autant si cela fonctionne?

J’ai pensé à cinq raisons.

Je rigole. J’en ai trois!

1. Cody illustre la différence entre AEW et WWE

Je lisais les nouvelles la semaine dernière et j’ai vu une interview réalisée avec Rhea Ripley qui a eu une révélation intéressante. Ripley voulait se faire tatouer sur la moitié supérieure de son corps pendant un certain temps, mais la WWE ne l’a pas laissée. Je pense que Cody a également vu cette interview et a décidé qu’il voulait montrer aux talents de la WWE que les talents d’AEW avaient la liberté de se faire tatouer où ils voulaient.

Peut-être que Rhea voudra sauter à l’expiration de son contrat. Ou peut-être que la WWE lui permettra de se faire tatouer pour qu’elle reste. Quoi qu’il en soit, je pense que les lutteurs de la WWE peuvent en tirer quelque chose.

2. Volé à Brian Pillman Jr.

Pour être honnête, ce tweet m’a fait penser à des choses du point de vue de Cody.

Facile. Il le porte sur son cou pour qu’il soit toujours visible, ne peut pas être couvert facilement. C’est symbolique qu’il fasse “all-in” sur sa marque et son entreprise et qu’il n’ait pas de plan de sauvegarde. Cela signifie qu’il a littéralement mis la main à la pâte pour AEW et sa famille. LA PEAU DANS LE JEU !!! https://t.co/7MpqXPbDtw

– Brian Pillman Jr. (@FlyinBrianJr) 1 mars 2020

Quand on y pense de cette façon… eh bien, je ne voudrais toujours pas me faire tatouer le cou. Mais je peux savoir d’où il vient.

Peut-être la raison la plus importante…

3. Cody est riche et peut faire ce qu’il veut

Voilà. Cody peut faire tout ce qu’il veut pour son corps sans avoir à se soucier d’opinions aléatoires. Ajoutez au fait que Brandi l’a déjà épousé et qu’il n’a aucune raison de s’en soucier!

Il semble toujours assez mauvais à mon avis. Cependant, je ne peux plus appeler Cody un fou.